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Haberler Fransa Ligue 1 Saint-Etienne - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Saint-Etienne - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Saint-Etienne ile Toulouse 34. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Saint-Etienne - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2025 Cumartesi 10:18
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Saint-Etienne - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Saint-Etienne - Toulouse maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 34. haftada Saint-Etienne ile Toulouse kozlarını paylaşacak. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi olmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Saint-Etienne - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAINT-ETIENNE - TOULOUSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Saint-Etienne - Toulouse maçı 17 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Connect ve beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak.

SAINT-ETIENNE - TOULOUSE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Saint-Etienne: Larsonneur; Appiah, Bernauer, Nade, Petrot; Moueffek, Ekwah, Tardieu; Cardona, Wadji, Davitashvili

Toulouse: Restes; Sidibe, McKenzie, Canvot; Donnum, Casseres Jr, Sierro, Kamanzi; Gboho, King, Magri

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