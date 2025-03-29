  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fransa Ligue 1 Saint-Etienne - PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Saint-Etienne - PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Saint-Etienne ile PSG 27. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Saint-Etienne - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2025 Cumartesi 10:41
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Saint-Etienne - PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Saint-Etienne - PSG maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 27. haftada Saint-Etienne ile PSG kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Saint-Etienne - PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAINT-ETIENNE - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Saint-Etienne - PSG maçı 29 Mart Cumartesi günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak.

SAINT-ETIENNE - PSG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Saint-Etienne: Larsonneur; Macon, Batunbinsika, Nade, Petrot; Ekwah, Bouchouari, Tardieu; Cardona, Stassin, Davitashvili.

PSG: Safonov; Zaire-Emery, Lucas Beraldo, Pacho, Hernandez; Joao Neves, Doue, Fabian Ruiz; Dembele, Goncalo Ramos, Barcola.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı!
Talisca'nın pozisyonunda penaltı kararı doğru mu?
DİĞER
Son dakika haberi: Süper Lig'den Leroy Sane bombası! Bedavaya imza atacak...
Ekosistemin kirli para trafiği bir bir deşifre oluyor! Ekrem İmamoğlu'nun teslim etmediği telefonun HTS kayıtları ortaya çıktı: Necati Özkan ile 469 görüşme
F.Bahçe'de Fred bilmecesi!
Aslan'dan derbilere tarihi prim!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BJK - GS derbi maçı saat kaçta? BJK - GS derbi maçı saat kaçta? 10:01
Toronto üst üste 3. galibiyetini aldı! Toronto üst üste 3. galibiyetini aldı! 09:52
Trabzonspor - Göztepe maçı detayları! Trabzonspor - Göztepe maçı detayları! 09:49
Aslan'dan derbilere tarihi prim! Aslan'dan derbilere tarihi prim! 09:49
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! 09:04
"Güzel duyguların katili oldu" "Güzel duyguların katili oldu" 08:56
Daha Eski
Bugünkü maçlar 29 Mart Cumartesi 2025 Bugünkü maçlar 29 Mart Cumartesi 2025 08:54
Mourinho'dan dikkat çeken derbi sözleri! Mourinho'dan dikkat çeken derbi sözleri! 00:58
G.Saray'dan bomba transfer! Osimhen'den bilgi aldı sezon sonu geliyor G.Saray'dan bomba transfer! Osimhen'den bilgi aldı sezon sonu geliyor 00:58
F.Bahçe Bodrum'da kazandı! F.Bahçe Bodrum'da kazandı! 00:57
Bodrum'da 2. penaltı kararı! Bodrum'da 2. penaltı kararı! 00:57
Konyaspor evinde galip! Konyaspor evinde galip! 00:57