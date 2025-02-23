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Haberler Fransa Ligue 1 Nantes - Lens maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Nantes - Lens maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Nantes ile Lens 23. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nantes - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2025 Pazar 11:45
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Nantes - Lens maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Nantes - Lens maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Nantes ile Lens 23. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nantes - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NANTES - LENS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Nantes - Lens maçı 23 Şubat Pazar günü saat 17.00'de beIN Sports 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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