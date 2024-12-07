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Haberler Fransa Ligue 1 Nantes - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Nantes - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Nantes ile Rennes, 14. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nantes - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 12:00 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 12:20
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Nantes - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Nantes - Rennes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de yeni sezon heyecanı devam ediyor. 14. haftada Nantes ile Rennes kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nantes - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Nantes - Rennes MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nantes - Rennes maçı 8 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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