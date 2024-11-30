PSG 1-1 Nantes | MAÇ SONUCU - ÖZET (Fransa Ligue 1)

Fransa Ligue 1'de liderlik koltuğunda bulunan PSG, kendi sahasında Nantes'i misafir etti. Küme düşme sınırında yer alan Nantes, deplasmanda Paris ekibine teslim olmadı ve 1-1 sonuçlanan maçtan 1 puan almayı başardı.

Parc des Princes'de oynanan karşılaşma TSİ 23:00'da başladı.

Ev sahibi ekibin golü, maçın başlaması üzerinden henüz 2 dakika geçmişken Achraf Hakimi'den geldi.

Nantes'in Abline ile 38. dakikada verdiği cevap ile mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlik ile sonuçlandı.

İkinci yarıda Paris'te gol sesi çıkmadı ve lider PSG, kendi sahasında Nantes ile yenişemedi.

PSG bu galibiyetin ardından 33 puanda sabit kaldı. Nantes ise 11 puana yükseldi.

Ligue 1'de liderlik yarışında PSG ile en yakın rakibi Monaco arasındaki puan farkı 7. İki ekip, 18 Aralık günü karşı karşıya gelecek.