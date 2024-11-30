  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fransa Ligue 1 PSG 1-1 Nantes | MAÇ SONUCU - ÖZET (Fransa Ligue 1)

PSG 1-1 Nantes | MAÇ SONUCU - ÖZET (Fransa Ligue 1)

Fransa Ligue 1'de heyecan PSG - Nantes maçı ile devam etti. Parc des Princes'de Nantes'i ağırlayan lider PSG, maçtan 1 puan ile döndü. İşte 1-1 biten karşılaşmanın detayları...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 01:07
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
PSG 1-1 Nantes | MAÇ SONUCU - ÖZET (Fransa Ligue 1)

Fransa Ligue 1'de liderlik koltuğunda bulunan PSG, kendi sahasında Nantes'i misafir etti. Küme düşme sınırında yer alan Nantes, deplasmanda Paris ekibine teslim olmadı ve 1-1 sonuçlanan maçtan 1 puan almayı başardı.

Parc des Princes'de oynanan karşılaşma TSİ 23:00'da başladı.

Ev sahibi ekibin golü, maçın başlaması üzerinden henüz 2 dakika geçmişken Achraf Hakimi'den geldi.

Nantes'in Abline ile 38. dakikada verdiği cevap ile mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlik ile sonuçlandı.

İkinci yarıda Paris'te gol sesi çıkmadı ve lider PSG, kendi sahasında Nantes ile yenişemedi.

PSG bu galibiyetin ardından 33 puanda sabit kaldı. Nantes ise 11 puana yükseldi.

Ligue 1'de liderlik yarışında PSG ile en yakın rakibi Monaco arasındaki puan farkı 7. İki ekip, 18 Aralık günü karşı karşıya gelecek.

Barcelona F.Bahçe'nin yıldızına talip oldu!
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri!
DİĞER
3 gün önce ablasını kaybetmişti...Sevim Emre'den duygusal paylaşım! "Tüm acılara senin şefkatin sevginle göğüs geriyorum"
CANLI | Halep Kalesi'nde zafer pozu: Şehrin yarısını ele geçirdiler! Muhalifler Halep Uluslararası Havalimanı'nı ele geçirdi
"TFF ve MHK yok hükmündedir!"
Fırtına'nın golü faule takıldı!
f
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PSG Nantes'le yenişemedi PSG Nantes'le yenişemedi 01:05
Copa Libertadores Botafogo'nun! Copa Libertadores Botafogo'nun! 01:04
Atletico Madrid'den farklı galibiyet Atletico Madrid'den farklı galibiyet 00:57
Bologna evinde 3 attı Bologna evinde 3 attı 00:45
A Milli Kadın Hentbol Takımı'ndan beraberlik! A Milli Kadın Hentbol Takımı'ndan beraberlik! 00:17
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri! 00:14
Daha Eski
Kaleciden maçı uzatan gol! Kaleciden maçı uzatan gol! 00:01
G.Saray'da hazırlıklar tamam! G.Saray'da hazırlıklar tamam! 23:33
Milli tenisçi beyin kanaması geçirdi Milli tenisçi beyin kanaması geçirdi 23:29
Gündoğdu'dan flaş istifa açıklaması! Gündoğdu'dan flaş istifa açıklaması! 23:25
Meler yönetti Jorge devirdi! Meler yönetti Jorge devirdi! 23:15
Der Klassiker'de beraberlik! Der Klassiker'de beraberlik! 22:41