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Metz 0-2 PSG (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika spor haberi: Ligue 1'in 34. haftasında PSG, deplasmanda Metz'i 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2024 Pazartesi 00:17
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Metz 0-2 PSG (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Saint-Symphorien Stadı'nda oynanan son hafta mücadelesinde PSG'ye galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Carlo Soler ve 12. dakikada Lee Kang-in attı.

Şampiyonluğunu önceki haftalarda ilan eden PSG, 2023-24 sezonunu 76 puanla tamamladı. PSG'nin ardından Monaco 67 puanla ikinci ve Brest 61 puanla üçüncü olarak gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına katılma hakkı elde etti. Ligde Lille 59, Nice 55 ve Olimpik Lyon 53 puanla sıralandı.

Öte yandan Lorient, evinde Clermont'u 5-0 yense de küme düşmekten kurtulamadı. İkili averajdaki deplasman golü farkıyla Metz'in arkasında kalan Lorient, Clermont'un ardından ligden düşen ikinci takım oldu. Metz ise 16. sırayı alarak play-out oynama hakkı kazandı.

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