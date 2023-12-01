Haberler Fransa Ligue 1 Reims - Strasbourg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Reims - Strasbourg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Reims ile Strasbourg karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Reims - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 08:47 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 09:10
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Reims - Strasbourg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Reims - Strasbourg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Reims ile Strasbourg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Reims - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REIMS - STRASBOURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Reims - Strasbourg maçı 1 Aralık Cuma günü saat 23.00'te BeIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

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