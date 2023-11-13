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Farioli yönetimindeki Nice Fransa Ligue 1'e damga vuruyor

Son dakika spor haberleri... Francesco Farioli yönetimindeki Nice, Ligue 1’de 12 haftanın ardından topladığı 26 puanla ikinci sırada yer aldı. 12 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik alan Farioli yönetimindeki Nice henüz mağlubiyet yüzü görmedi. İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 12:22
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Farioli yönetimindeki Nice Fransa Ligue 1'e damga vuruyor

Francesco Farioli yönetimindeki Nice, Fransa Ligue 1'de 12 hafta sonunda topladığı 26 puanla ikinci sırada yer aldı. 12 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik alan Farioli'nin öğrencileri, ligde mağlubiyet yüzü görmedi.

Türkiye'de Fatih Karagümrük ve Corendon Alanyaspor'u da çalıştıran İtalyan teknik adam Francesco Farioli yönetimindeki Nice, Fransa'ya damga vuruyor. Fransız ekibi, 12 haftası geride kalan Ligue 1'de topladığı 26 puanla lider PSG'nin 1 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. 12 müsabakada 7 galibiyet ve 5 beraberlik alan kırmızı-siyahlılar, ligin tek namağlup takımı olarak da dikkatleri üzerine çekti. Ligde Strasbourg, PSG, Monaco, Metz, Marsilya, Clermont ve Rennes'i mağlup eden Farioli'nin takımı, Lille, Lorient, Lyon, Brest ve Montpellier'le de berabere kaldı.

12 MAÇTA KALESİNDE SADECE 4 GOL GÖRDÜ

Farioli yönetimindeki Nice, özellikle savunma performansıyla ön plana çıkıyor. Bu sezon oynadığı 12 maçta 13 gol kaydeden kırmızı-siyahlılar, kalesinde ise sadece 4 gol gördü. En son 5. haftada oynanan ve 3-2'lik skorla kazanılan PSG maçında 2 gol yiyen Nice, bu maçın ardından oynadığı 7 karşılaşmada da kalesini gole kapatmayı başardı.

FARİOLİ, KARİYERİNİN EN YÜKSEK PUAN ORTALAMASINI ELDE ETTİ

2020-2021 sezonunda Fatih Karagümrük'ün başına geçerek teknik direktörlük kariyerine başlayan Francesco Farioli, Nice ile yeni bir başarıya da imza attı. Nice'de maç başına 2.17 puan ortalaması yakalayan 34 yaşındaki çalıştırıcı, kariyerinin en yüksek puan ortalamasına ulaştı. İtalyan teknik adam, daha önce 27 karşılaşmaya çıktığı Fatih Karagümrük'le 1.52, 48 müsabakada görev aldığı Corendon Alanyaspor'la da 1.54 puan ortalaması elde etmişti.

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