Haberler Fransa Ligue 1 Lyon - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lyon - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Lyon ile Marsilya karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lyon - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 09:35
Lyon - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lyon - Marsilya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Lyon ile Marsilya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Lyon - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LYON - MARSILYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lyon - Marsilya maçı 23 Nisan Pazar günü saat 21.45'te beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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LYON - MARSILYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lyon
Lopes; Diomande, Lovren, Lukeba, Tagliafico; Lepenant, Tolisso, Caqueret; Barcola, Lacazette, Cherki

Marseille
Lopez; Mbemba, Gigot, Kolasinac; Clauss, Rongier, Veretout, Kabore; Under, Sanchez; Vitinha

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