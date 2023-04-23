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Ajaccio - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Ajaccio ile Brest karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ajaccio - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 09:30
Ajaccio - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Ajaccio - Brest maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Ajaccio ile Brest karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Ajaccio - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AJACCIO - BREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ajaccio - Brest maçı 23 Nisan Pazar günü saat 16.00'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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AJACCIO - BREST MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Ajaccio
Leroy; Diallo, Gonzalez, Avinel, Kone; Barreto, Vidal, Coutadeur, Mangani, Spadanuda; El Idrissy

Brest
Bizot; Fadiga, Chardonnet, Brassier, Duverne; Belkebla, Magnetti, Del Castillo; Honorat, Mounie, Le Douaron

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