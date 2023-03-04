PSG 4-2 Nantes (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa Ligue 1'in 26. haftasında PSG ile Nantes, Parc des Princes Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Paris ekibi 4-2 kazandı.
PSG'de golleri 12. dakikada Messi, 17. dakikada Hajdam (k.k), 60. dakikada Danilo Pereira ve 90+3. dakikada Mbappe kaydetti.
Nantes cephesinde ise golleri 31. dakikada Blas ve 37. dakikada Ganago sahneye çıktı.
Kylian Mbappe, Nantes karşısında attığı golle PSG formasıyla 201 gole ulaşarak, 24 yaşında kulüp tarihinin en golcü ismi oldu.
Bu sonuçla PSG ligde 63 puana yükselirken Nantes 28 puanda kaldı.