Haberler Fransa Ligue 1 PSG 4-2 Nantes (MAÇ SONUCU - ÖZET)

PSG 4-2 Nantes (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ligue 1'in 26. haftasında PSG, evinde Nantes'i ağırladı. Mbappe'nin kulüp tarihinin en golcü oyuncusu olduğu karşılaşmada ev sahibi ekip karşılaşmayı 4-2 kazandı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2023 Pazar 00:58
PSG 4-2 Nantes (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa Ligue 1'in 26. haftasında PSG ile Nantes, Parc des Princes Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Paris ekibi 4-2 kazandı.

PSG'de golleri 12. dakikada Messi, 17. dakikada Hajdam (k.k), 60. dakikada Danilo Pereira ve 90+3. dakikada Mbappe kaydetti.

Nantes cephesinde ise golleri 31. dakikada Blas ve 37. dakikada Ganago sahneye çıktı.

Kylian Mbappe, Nantes karşısında attığı golle PSG formasıyla 201 gole ulaşarak, 24 yaşında kulüp tarihinin en golcü ismi oldu.

Bu sonuçla PSG ligde 63 puana yükselirken Nantes 28 puanda kaldı.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Bütün Galatasaraylılar bu haberi bekliyordu! Mauro Icardi’den müjdeli haber sonunda geldi…
Kayserispor Fenerbahçe maçında istenmeyen görüntüler! İşte o anlar
F.Bahçe Kayseri'de kazandı!
G.Saray'dan sol bek operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
PSG - Nantes maçı saat kaçta?
Lens - Lille maçı saat kaçta?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (4 MART)
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PSG'den evinde gollü galibiyet! PSG'den evinde gollü galibiyet! 00:58
Atletico Madrid evinde farka koştu! Atletico Madrid evinde farka koştu! 00:55
Toroğlu Ferdi'nin golünü yorumladı! "Çift yönlü yolda..." Toroğlu Ferdi'nin golünü yorumladı! "Çift yönlü yolda..." 22:49
Pota derbisinde kazanan Beşiktaş Pota derbisinde kazanan Beşiktaş 22:55
Milli güreşçiler Yasemin Adar ve Ahmet Duman şampiyon oldu Milli güreşçiler Yasemin Adar ve Ahmet Duman şampiyon oldu 00:04
Fiorentina Milan'ı mağlup etti! Fiorentina Milan'ı mağlup etti! 00:45
Daha Eski
Çağdaş Atan: Takımımla gurur duyuyorum Çağdaş Atan: Takımımla gurur duyuyorum 21:55
Arif Kocaman: Elimizden geleni yaptık Arif Kocaman: Elimizden geleni yaptık 22:02
Valencia ligde 23. golünü attı! Valencia ligde 23. golünü attı! 22:16
Ankaragücü'ne Beşiktaş maçı öncesi kötü haber! Ankaragücü'ne Beşiktaş maçı öncesi kötü haber! 22:18
Karadeniz derbisinde kazanan Samsunspor! Karadeniz derbisinde kazanan Samsunspor! 22:21
F.Bahçe'nin deplasman serisi devam etti! F.Bahçe'nin deplasman serisi devam etti! 22:22