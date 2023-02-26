Nantes - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Nantes - Rennes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Nantes ile Rennes karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Nantes - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NANTES - RENNES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nantes - Rennes maçı 26 Şubat Pazar günü saat 17.00'de beIN Sports 5'te canlı yayınlanacak.

NANTES - RENNES MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Nantes

Lafont; Centonze, Pallois, Girotto, Corchia; Moutoussamy, Chirivella; Simon, Mollet, Blas; Guessand

Rennes

Mandanda; Spence, Rodon, Theate, Truffert; Bourigeaud, Santamaria, Majer, Ekambi, Kalimuendo, Gouiri

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