Haberler Fransa Ligue 1 Lorient - Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lorient - Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Lorient ile Auxerre karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lorient - Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 09:00 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 09:30
Lorient - Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lorient - Auxerre maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Lorient ile Auxerre karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Lorient - Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LORIENT - AUXERRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lorient - Auxerre maçı 26 Şubat Pazar günü saat 15.00'te beIN Sports 5'te canlı yayınlanacak.

LORIENT - AUXERRE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lorient

Mannone; Kalulu, Meite, Talbi, Le Goff; Makengo, Le Fee, Dieng, Ponceau, Faivre; Kone

Auxerre

Radu; Toure, Jubal, Raveloson; Zedadka, Massengo, Toure, Mensah; Da Costa, Perrin, Abline

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