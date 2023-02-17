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Auxerre - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Auxerre, Lyon'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Auxerre - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2023 Cuma 09:30 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2023 Cuma 09:32
Auxerre - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Auxerre - Lyon maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Auxerre ile Lyon karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Auxerre - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AUXERRE - LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Auxerre - Lyon maçı 17 Şubat Cuma günü saat 23.00'te beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.

AUXERRE - LYON MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Auxerre

Radu; Zedadka, Jubal, I. Toure, Mensah; B. Toure, Massengo; Hein, Sakhi, Da Costa; Abline

Lyon

Lopes; Lukeba, Lovren, Diomande; Tagliafico, Tolisso, Caqueret, Kumbedi; Lepenant; Lacazette, Sarr

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