Auxerre - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Auxerre - Lyon maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Auxerre ile Lyon karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Auxerre - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AUXERRE - LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Auxerre - Lyon maçı 17 Şubat Cuma günü saat 23.00'te beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.

AUXERRE - LYON MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Auxerre

Radu; Zedadka, Jubal, I. Toure, Mensah; B. Toure, Massengo; Hein, Sakhi, Da Costa; Abline

Lyon

Lopes; Lukeba, Lovren, Diomande; Tagliafico, Tolisso, Caqueret, Kumbedi; Lepenant; Lacazette, Sarr