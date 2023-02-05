Clermont - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Clermont - Monaco maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Clermont ile Monaco karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Clermont - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CLERMONT - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Clermont - Monaco maçı 5 Şubat Pazar günü saat 15.00'te beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

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CLERMONT - MONACO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Clermont

Diaw; Borges, Caufriez, Ogier, Seidu; Magnin, Gonalons, Allevinah; Rashani, Kyei; Andric

Monaco

Nubel; Vanderson, Disasi, Maripan, Henrique; Fofana, Magassa; Ben Seghir, Golovin; Embolo, Ben Yedder