SON DAKİKA - Alexis Sanchez transferi resmen açıklandı!

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Alexis Sanchez, tercihini Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'dan yana kullandı.
Taraflar arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı ve Şilili yıldızın Marsilya'ya transferi resmen açıklandı.
Kulübün resmi hesabından yapılan videolu paylaşımda transferin duyurusu yapıldı.
Marsilya'nın yeni transferi Alexis Sanchez, 70 numaralı formayı giyecek.
🎥 𝗠𝗮𝗿𝘀 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼𝘀— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 10, 2022
🎬 𝗘𝗽𝗶𝘀𝗼𝗱𝗲 𝗜𝗫
✍️ « 𝗘𝗹 𝗡𝗶𝗻̃𝗼 𝗠𝗮𝗿𝗮𝘃𝗶𝗹𝗹𝗮 » #BienvenueSurMars 𝗔𝗹𝗲𝘅𝗶𝘀 𝗦𝗮́𝗻𝗰𝗵𝗲𝘇 🛸🇨🇱 pic.twitter.com/wooByhm8sg