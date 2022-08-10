Haberler Fransa Ligue 1 SON DAKİKA - Alexis Sanchez transferi resmen açıklandı!

SON DAKİKA - Alexis Sanchez transferi resmen açıklandı!

Son dakika spor haberi: Inter'den ayrılan Alexis Sanchez'in yeni takımı belli oldu. Galatasaray'ın da transferi için uğraş verdiği Şilili yıldızın rotası Fransa oldu. Alexis Sanchez'in Ligue 1 ekibi Marsilya'ya transferi resmen açıklandı. Transfer duyurusu, kulübün resmi hesabından yayınlanan video ile yapıldı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 15:31 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 15:46
SON DAKİKA - Alexis Sanchez transferi resmen açıklandı!

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Alexis Sanchez, tercihini Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'dan yana kullandı.

Taraflar arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı ve Şilili yıldızın Marsilya'ya transferi resmen açıklandı.

Kulübün resmi hesabından yapılan videolu paylaşımda transferin duyurusu yapıldı.

Marsilya'nın yeni transferi Alexis Sanchez, 70 numaralı formayı giyecek.


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