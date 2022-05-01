Haberler Fransa Ligue 1 Troyes - Lille: 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Troyes - Lille: 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa Ligue 1'de Troyes ile Lille kozlarını paylaştı. Karşılaşmada ev sahibi ekip 3 puanı 3 golle hanesine yazdırdı. Lille'de Milli futbolcumuz Burak Yılmaz'ın yanı sıra Renato Sanches'in kırmızı kart gördüğü müsabakada ev sahibi ekibin gollerini Florian Tardieu Ike Ugbo kaydetti.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 15:57 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 16:17
Troyes - Lille: 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa Ligue 1'de 35. hafta maçında Troyes ile Lille karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekip Troyes'in 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Troyes'e galibiyeti getiren goller 43 ve 86'da penaltıdan Florian Tardieu ve 55. dakikada penaltıdan Ike Ugbo'dan geldi.

Lille'de Renato Sanches ve Burak Yılmaz kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.

Milli futbolcumuz Zeki Çelik ise 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte küme düşme hattında bulunan Troyes puanını 36'ya çıkarttı ve 14. sıraya yükseldi. Lille ise 51 puanla 10. sırada bulunuyor.


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