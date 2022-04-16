Saint Etienne teknik direktörü Pascal Dupraz'dan oyuncularına oruç kısıtlaması!

L'Equipe'de yer alan habere göre göre Saint Etienne teknik direktörü Pascal Dupraz, takımdaki Müslüman futboculara çağrıda bulunarak, kümede kalabilmeleri adına oruç tutmamaları gerektiği önerisinde bulundu.

Fransız teknik adamın bu açıklaması ülkede geniş yankı uyandırırken oyunucların bu öneri karşısında nasıl bir tavır alacağı ise merak konusu oldu.

Saint Etienne Ramazan ayı boyunca 2 karşılaşmaya çıktı. Bu süreçte Marsilya'ya 4-2 ve Lorient'de de 6-2 mağlup olan ekip ligdeki oynadığı son 4 karşılaşmadan galibiyet çıkaramadı.