Haberler Fransa Ligue 1 Saint Etienne teknik direktörü Pascal Dupraz'dan oyuncularına oruç kısıtlaması!

Saint Etienne teknik direktörü Pascal Dupraz'dan oyuncularına oruç kısıtlaması!

Fransa Ligue 1'de mücadele eden ve 31 maçta 27 puana ulaşarak küme düşme hattında yer alan Pascal Dupraz, bu kötü gidişatı oyuncularının ibadetine bağladı. Son haftalarda ligde kalmak isteyen teknik adam, oruç tutan futbolcularından bunu yapmayı bırakmalarını istedi. İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 14:53
Saint Etienne teknik direktörü Pascal Dupraz'dan oyuncularına oruç kısıtlaması!

L'Equipe'de yer alan habere göre göre Saint Etienne teknik direktörü Pascal Dupraz, takımdaki Müslüman futboculara çağrıda bulunarak, kümede kalabilmeleri adına oruç tutmamaları gerektiği önerisinde bulundu.

Fransız teknik adamın bu açıklaması ülkede geniş yankı uyandırırken oyunucların bu öneri karşısında nasıl bir tavır alacağı ise merak konusu oldu.

Saint Etienne Ramazan ayı boyunca 2 karşılaşmaya çıktı. Bu süreçte Marsilya'ya 4-2 ve Lorient'de de 6-2 mağlup olan ekip ligdeki oynadığı son 4 karşılaşmadan galibiyet çıkaramadı.

DİĞER
Gitti Kerem geldi Kaan! Hande Erçel ile Kaan Yıldırım aşkı belgelendi! Genç aşıklar Londra sokaklarında sobelendi!
Kiev'de büyük tehlike! Ukrayna: Ruslar, Kiev bölgesinden ayrılırken patlamamış mühimmat bıraktı
Elmas ve Torrent son kez masaya oturacak!
Ismael'den Vida kararı! Sezon sonu...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Lille - Lens maçı ne zaman?
Saint-Etienne - Brest maçı ne zaman?
Çılgın sayısal loto çekildi mi?
Samsak Döveci şarkısıyla ünlenen Elif Buse Doğan kimdir?
MSÜ tercih dönemi ne zaman başlayacak?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Patrick Bevin Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda ilk sıraya yükseldi Patrick Bevin Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda ilk sıraya yükseldi 15:12
Getafe - Villarreal maçı saat kaçta? Getafe - Villarreal maçı saat kaçta? 14:58
Beşiktaş'ın Giresun kafilesi belli oldu! Beşiktaş'ın Giresun kafilesi belli oldu! 14:52
Pascal Dupraz'dan futbolculara oruç kısıtlaması Pascal Dupraz'dan futbolculara oruç kısıtlaması 14:42
Beşiktaş Giresun maçına hazır! Beşiktaş Giresun maçına hazır! 14:31
Valencia - Osasuna maçı saat kaçta? Valencia - Osasuna maçı saat kaçta? 14:12
Daha Eski
Burak Elmas'tan veda sözleri! "Yaşadıklarımızı yaşayacaklar" Burak Elmas'tan veda sözleri! "Yaşadıklarımızı yaşayacaklar" 14:10
Borussia Mönchengladbach - Köln maçı ne zaman? Borussia Mönchengladbach - Köln maçı ne zaman? 14:01
Borussia Dortmund - Wolfsburg maçı ne zaman? Borussia Dortmund - Wolfsburg maçı ne zaman? 13:53
Drogba resmen aday! Drogba resmen aday! 13:52
Deportivo Alaves - Rayo Vallecano maçı saat kaçta? Deportivo Alaves - Rayo Vallecano maçı saat kaçta? 13:51
Augsburg - Hertha Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga Augsburg - Hertha Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga 13:46