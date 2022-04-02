Haberler Fransa Ligue 1 Saint-Etienne Marsilya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Saint-Etienne Marsilya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Fransa Ligue 1'de heyecan sürüyor... 27 puanlı Saint-Etienne sahasında 53 puanlı Marsilya'yı ağırlayacak. Karşılaşma öncesi futbolseverler mücadelenin yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Saint-Etienne-Marsilya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2022 Cumartesi 11:31
Saint-Etienne Marsilya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

CANLI SKOR - Saint-Etienne-Marsilya maçını takip etmek için tıklayın!

Fransa Ligue 1'de 30. hafta maçlarıyla heyecan sürüyor. Zorlu maçta Saint-Etienne - Marsilya karşı karşıya gelecek. Fransa'da Saint-Etienne, 29 maç sonunda 27 puanla 18. sırada yer alıyor. Marsilya ise 53 puanla 2. sırada yer alıyor. Cengiz Ünder'li Marsilya, yukarı sıralarda kalmanın hesaplarını yaparken, Saint-Etienne ise küme düşme hattından kurtulmak istiyor.

SAINT-ETIENNE - MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Saint-Etienne - Marsilya maçı 2 Nisan Cumartesi günü saat 22.00'de başlayacak ve Bein Sports 2'den canlı yayınlanacak.

SAINT-ETIENNE-MARSİLYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Saint-Etienne: Bernardoni; Moukoudi, Mangala, Joldziejczak, Nade; Thioub, Gourna-Douath, Camara, Boudebouz; Nordin, Bouanga

Marsilya: Lopez; Saliba, Caleta-Car, Kamara; Lirola, Rongier, Guendouzi, Gerson; Payet, Harit, Bakambu

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