Saint-Etienne Marsilya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

CANLI SKOR - Saint-Etienne-Marsilya maçını takip etmek için tıklayın!
Fransa Ligue 1'de 30. hafta maçlarıyla heyecan sürüyor. Zorlu maçta Saint-Etienne - Marsilya karşı karşıya gelecek. Fransa'da Saint-Etienne, 29 maç sonunda 27 puanla 18. sırada yer alıyor. Marsilya ise 53 puanla 2. sırada yer alıyor. Cengiz Ünder'li Marsilya, yukarı sıralarda kalmanın hesaplarını yaparken, Saint-Etienne ise küme düşme hattından kurtulmak istiyor.
SAINT-ETIENNE - MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Saint-Etienne - Marsilya maçı 2 Nisan Cumartesi günü saat 22.00'de başlayacak ve Bein Sports 2'den canlı yayınlanacak.
SAINT-ETIENNE-MARSİLYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Saint-Etienne: Bernardoni; Moukoudi, Mangala, Joldziejczak, Nade; Thioub, Gourna-Douath, Camara, Boudebouz; Nordin, Bouanga
Marsilya: Lopez; Saliba, Caleta-Car, Kamara; Lirola, Rongier, Guendouzi, Gerson; Payet, Harit, Bakambu