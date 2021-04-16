Haberler Fransa Ligue 1 Lille Montpellier: 1-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

: 1-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Fransa Lig 1'in 33. haftasında , ve 'nın formasını giydiği , evinde 'i ağırladı. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 00:51
Lille Montpellier: 1-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Fransa Ligue 1'in lideri , sahasında 'i konuk etti.

Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamladı.

Mücadelenin 21. dakikasında Montpellier Delort'un golüyle öne geçerken ilk yarı 1-0 konuk ekip üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda Lille liderliğini sürdürmek ve galibiyete ulaşmak için tüm kozlarını oynamaya başladı. 77. dakikada 'nın da oyuna girmesiyle Lille'in sahadaki gol silahları arttı. Dakikalar 85'i gösterdiğinde 'in asisti ile 'nun golü maça dengeyi getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Lille sahadan 1 puanla ayrıldı.

Mücadelede Türk oyuncular ve Zeki Çelik ilk 11'de maça başlayıp 90 dakika sahada kalırken Yusuf Yazıcı ise 77'de oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından temsilcilerimizin takımı Lille, 70 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Montpellier ise puanını 47'ye yükseltti.

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