Haberler Fransa Ligue 1 Yusuf Yazıcı sakatlığı nedeniyle Dijon ve Ajax maçında yok!

sakatlığı nedeniyle ve maçında yok!

ekibi 'de bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren 'dan kötü haber geldi. Lille Teknik Direktörü Galtier, ayak bileği burkulan milli futbolcunun 'ndaki maçı ile Avrupa Ligi son 32 turundaki karşılaşmasında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2021 Salı 16:16
Yusuf Yazıcı sakatlığı nedeniyle Dijon ve Ajax maçında yok!

ekibi 'de forma giyen 'dan takımına kötü haber... ile oynanan lig maçında ayak bileği burkulan milli futbolcunun durumunun sanıldığından daha ciddi olduğu ortaya çıktı.

Lille Teknik Direktörü , milli futbolcunun 'ndaki maçı ile 'ndeki karşılaşmasında forma giyemeyeceğini açıkladı.

NANTES MAÇINDA DA FORMA GİYMEMİŞTİ
Takımının geçen hafta Bordeaux'yu 3-0 yendiği lig maçında fileleri havalandıran , golden sonra ayağını burkarak 62. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Milli futbolcu, Lille'in son oynadığı maçında da kadroda yer almamıştı.

BURAK YILMAZ YİNE YOK
Öte yandan bir süredir sakatlığı nedeniyle takımından uzak kalan da kupadaki Dijon karşılaşmasında forma giyemeyecek. Teknik direktör Galtier, Burak'ın Ajax maçına yetiştirilmeye çalışıldığını da sözlerine ekledi.

SON DAKİKA