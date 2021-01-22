Haberler Fransa Ligue 1 PSG Montpellier 4-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

4-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 21. haftasında sahasında 'i ağırladı. Mücadeleden 4-0 galip ayrılan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. PSG'ye galibiyeti getiren golleri (2), ve kaydetti.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 01:19
PSG Montpellier 4-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında ile kozlarını paylaştı. 'de oynanan maçı ev sahibi PSG 4-0 kazanarak sezonun 14. galibiyetini aldı.

Maçın henüz 19. dakikasında konuk ekip Montpellier'den , kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. 34. dakikaya gelindiğinde sessizliği bozdu ve ilk yarı 1-0 bitti.

İkinci yarıya etkili başlayan PSG, 4 dakika içinde 3 gol atarak formunun zirvesinde olduğunu gösterdi, 60'ta , 61'de ve 63'te ilk golü atan Mbappe skoru 4-0'a getiren isimler oldu.

Bu sonucun ardından PSG, ligde puanını 45'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Montpellier ise 28 puanda kalarak orta sıralarda aldı.

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