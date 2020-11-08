Haberler Fransa Ligue 1 Brest - Lille: 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Burak Yılmaz'ın iki golü yetmedi

Brest - : 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | 'ın iki golü yetmedi

Ligue 1'in 10. haftasında Brest'e konuk olan , sahadan 3-2 mağlup ayrılarak bu sezonki ilk yenilgisini aldı. 3-0 geriye düşen Lille, milli futbolcumuz 'ın 2 golüyle skoru 3-2'ye getirse de sahadan puansız ayrıldı. Lille'de Burak Yılmaz'ın attığı ikinci golün asisti 'dan geldi.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2020 Pazar 17:21 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2020 Pazar 17:22
Brest - Lille: 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Burak Yılmaz'ın iki golü yetmedi

Ligue 1'e fırtına gibi başlayan , ilk darbeyi 10. haftada aldı... Galtier'in ekibi, konuk olduğu Brest'e 3-2 yenilerek bu sezon ligde ilk kez mağlubiyet yaşadı.

Maça hızlı başlayan ev sahibi Brest, 15'te Ronael Pierre-Gabriel, 19'da Romain Perraud ve 42'de Irvin Cardona'nın golleriyle 3-0 öne geçti.

3-0'dan sonra farkı azaltmak için bastıran Lille, 45'te son haftaların formda ismi milli futbolcu 'ın penaltı golüyle skoru 3-1'e getirdi.

ASİST YUSUF, GOL BURAK!
Konuk ekip Lille, 57. dakikada 'Türk işbirliğiyle' farkı 1'e indirdi. 'nın asistinde Burak Yılmaz topu filelerle buluşturup durumu 3-2 yaptı. Kalan dakikalarda Lille'in baskısı sonuç vermeyince Brest sahadan galip ayrıldı.

BURAK YILMAZ'DAN 6. GOL
Lille formasıyla harikalar yaratan Burak Yılmaz, Brest'i de boş geçmedi. Zorlu deplasmanda 2 kez fileleri havalandıran 35 yaşındaki forvet, bu sezon Fransa Ligi'ndeki gol sayısını 6'a yükseltti. Öte yandan Zeki Çelik kart cezası nedeniyle mücadelede forma giymedi.

Ligde ilk kez yenilen Lille 19 puan ve maç fazlasıyla ikinci sıradaki yerini korurken, 13. sıradaki Brest ise puanını 12'ye çıkardı.

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