Brest - Lille: 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Burak Yılmaz'ın iki golü yetmedi

Fransa Ligue 1'e fırtına gibi başlayan Lille, ilk darbeyi 10. haftada aldı... Galtier'in ekibi, konuk olduğu Brest'e 3-2 yenilerek bu sezon ligde ilk kez mağlubiyet yaşadı.

Maça hızlı başlayan ev sahibi Brest, 15'te Ronael Pierre-Gabriel, 19'da Romain Perraud ve 42'de Irvin Cardona'nın golleriyle 3-0 öne geçti.

3-0'dan sonra farkı azaltmak için bastıran Lille, 45'te son haftaların formda ismi milli futbolcu Burak Yılmaz'ın penaltı golüyle skoru 3-1'e getirdi.

ASİST YUSUF, GOL BURAK!

Konuk ekip Lille, 57. dakikada 'Türk işbirliğiyle' farkı 1'e indirdi. Yusuf Yazıcı'nın asistinde Burak Yılmaz topu filelerle buluşturup durumu 3-2 yaptı. Kalan dakikalarda Lille'in baskısı sonuç vermeyince Brest sahadan galip ayrıldı.

BURAK YILMAZ'DAN 6. GOL

Lille formasıyla harikalar yaratan Burak Yılmaz, Brest'i de boş geçmedi. Zorlu deplasmanda 2 kez fileleri havalandıran 35 yaşındaki forvet, bu sezon Fransa Ligi'ndeki gol sayısını 6'a yükseltti. Öte yandan Zeki Çelik kart cezası nedeniyle mücadelede forma giymedi.

Ligde ilk kez yenilen Lille 19 puan ve maç fazlasıyla ikinci sıradaki yerini korurken, 13. sıradaki Brest ise puanını 12'ye çıkardı.