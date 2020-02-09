Paris Saint-Germain 4-2 Lyon | MAÇ SONUCU

Fransa Ligue 1'in 24. haftasında Lyon'u ağırlayan lider Paris Saint-Germain, gol düellosuna sahne olan maçta rakibini 4-2 mağlup etti. Üst üste 5. galibiyetini alan PSG puanını 61'e çıkarıp 2. sıradaki Marsilya ile arasındaki 12 puanlık farkı korudu.
Fransa 1. Ligi'nde (Ligue 1) liderlik koltuğunda oturan Paris Saint-Germain, 24. haftada konuk ettiği Lyon'u 4-2'lik skorla devirdi.
22'de Di Maria ve 38'de Mbappe'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapatan PSG, 47'de Marçal'ın kendi kalesine attığı golle farkı 3'e çıkardı: 3-0.
Konuk ekip Lyon 52'de Terrier ve 59'da Dembele'nin golleriyle umutlansa da 79'da sahneye çıkan Cavani, PSG'nin galibiyetini sigortaladı!: 4-2.
PSG bu sonuçla puanını 61'e yükseltip en yakın takipçisi Marsilya ile arasındaki 12 puanlık farkı korudu. 9. sıradaki Lyon ise 33 puanda kaldı.
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