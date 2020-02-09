Paris Saint-Germain 4-2 Lyon | MAÇ SONUCU - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
09 Şubat 2020, Pazar
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Saint-Germain 4-2 | MAÇ SONUCU

Paris Saint-Germain 4-2 Lyon | MAÇ SONUCU

Ligue 1'in 24. haftasında 'u ağırlayan lider Saint-Germain, gol düellosuna sahne olan maçta rakibini 4-2 mağlup etti. Üst üste 5. galibiyetini alan puanını 61'e çıkarıp 2. sıradaki Marsilya ile arasındaki 12 puanlık farkı korudu.

1. Ligi'nde (Ligue 1) liderlik koltuğunda oturan Saint-Germain, 24. haftada konuk ettiği 'u 4-2'lik skorla devirdi.

22'de ve 38'de Mbappe'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapatan , 47'de Marçal'ın kendi kalesine attığı golle farkı 3'e çıkardı: 3-0.

Konuk ekip Lyon 52'de Terrier ve 59'da Dembele'nin golleriyle umutlansa da 79'da sahneye çıkan Cavani, PSG'nin galibiyetini sigortaladı!: 4-2.

PSG bu sonuçla puanını 61'e yükseltip en yakın takipçisi Marsilya ile arasındaki 12 puanlık farkı korudu. 9. sıradaki Lyon ise 33 puanda kaldı.

  1. 10.02.2020
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