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25 Ekim 2019, Cuma
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Galtier: 'nın zamanı geldi

Galtier: Yusuf Yazıcı'nın zamanı geldi

Sezon başında 'dan ayrılarak 'in yolunu tutan milli futbolcu hakkında hocası Galtier, "Özellikle büyük maçlarda oynamak istiyor. Onu sahaya sürmenin zamanı geldi" dedi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1 takımlarından 'de forma giyen milli futbolcu hakkında hocası Christophe Galtier'den övgü dolu açıklamalar geldi.

Ligde geçtiğimiz hafta asist yapan milli futbolcunun fiziksel olarak iyi durumda olduğunu söyleyen Fransız çalıştırıcı, "Yusuf fiziki olarak iyi durumda devam ediyor. Zaten kendisi de özellikle bu tarz büyük maçlarda oynamayı çok istiyor. Artık onu sahaya sürme zamanımın geldiğini düşünüyorum. Bize teknik kalitesi ve pas kapasitesiyle birçok şey katacaktır" ifadelerini kullandı.

22 yaşındaki orta saha oyuncusu sezon başında transfer olduğu Lille formasıyla toplam 12 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

  1. 25.10.2019
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