Galtier: Yusuf Yazıcı'nın zamanı geldi
Sezon başında Trabzonspor'dan ayrılarak Lille'in yolunu tutan milli futbolcu Yusuf Yazıcı hakkında hocası Galtier, "Özellikle büyük maçlarda oynamak istiyor. Onu sahaya sürmenin zamanı geldi" dedi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı hakkında hocası Christophe Galtier'den övgü dolu açıklamalar geldi.
Ligde geçtiğimiz hafta asist yapan milli futbolcunun fiziksel olarak iyi durumda olduğunu söyleyen Fransız çalıştırıcı, "Yusuf fiziki olarak iyi durumda devam ediyor. Zaten kendisi de özellikle bu tarz büyük maçlarda oynamayı çok istiyor. Artık onu sahaya sürme zamanımın geldiğini düşünüyorum. Bize teknik kalitesi ve pas kapasitesiyle birçok şey katacaktır" ifadelerini kullandı.
22 yaşındaki orta saha oyuncusu sezon başında transfer olduğu Lille formasıyla toplam 12 maça çıktı ve 1 asist yaptı.
- 25.10.2019
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Toplam 1
Yorum
TERLİ DEĞİL TÜRK FUTBOLCUSU HİÇ BİR TÜRK TAKIMI BU KAPASİTE İLE AVRUPA TAKIMI İLE BAŞ EDEMEZ.. TÜRK HOCALAR YETERLİ DEĞİL. SAĞLAMLIK ,KUVET KONSANTRASYON YÖNÜNDEN YE-
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Tarihe geçtiler
Toplam 3
Yorum
eray ruiz atiba douglos rebocco dışında toptan her yabancı gitsin şimdiden araştırn genç oyuncular daha fazla şans bulmalı
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Tarihe geçtiler
Toplam 3
Yorum
eray ruiz atiba douglos rebocco dışında toptan her yabancı gitsin şimdiden araştırn genç oyuncular daha fazla şans bulmalı
Galtier: Yusuf Yazıcı'nın zamanı geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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