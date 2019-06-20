Sala'nın ölümüyle ilgili gözaltına alınan kişinin kimliği belli oldu

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın uçak kazasında hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak İngiltere'de bir kişinin gözaltına alındığı bildirilmiş ancak şahsın kim olduğu açıklanmamıştı.

İngiliz basınından Times of London'ın haberine göre 64 yaşında olduğu açıklanan kişi, Sala'nın uçuşu için pilotluk yapmaktan son anda vazgeçen David Henderson. Arjantinli oyuncunun menajeri Willie McKay'in anlaşma sağladığı tecrübeli pilot Henderson'ın işini, son anda David Ibbotson'a devrettiği ifade edildi.

EMILIANO SALA'YA NE OLMUŞTU?

28 yaşındaki Arjantinli santrafor, İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff City tarafından 19 Ocak'ta kulüp rekoru olan 15 milyon sterlin karşılığında Nantes'tan transfer edilmişti. Pilot David Ibbotson ve Sala'nın bulunduğu uçak, 21 Ocak akşamı Fransa'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e doğru seyir halindeyken Manş Denizi'nde kaybolmuştu. 3 Şubat'ta uçağın enkazının yeri belirlenmiş, 6 Şubat'ta ise çıkarılan cansız bedenin Sala'ya ait olduğu tespit edilmişti. Uçma yetkisi olmadığı iddia edilen pilot David Ibbotson'ın cesedi ise henüz bulunamadı.