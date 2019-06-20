Sala'nın ölümüyle ilgili gözaltına alınan kişinin kimliği belli oldu
Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın uçak kazasında ölmesinin ardından İngiliz polisi dün olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldıktan sonra serbest bırakmıştı. Şüphelinin kim olduğu ortaya çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın uçak kazasında hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak İngiltere'de bir kişinin gözaltına alındığı bildirilmiş ancak şahsın kim olduğu açıklanmamıştı.
İngiliz basınından Times of London'ın haberine göre 64 yaşında olduğu açıklanan kişi, Sala'nın uçuşu için pilotluk yapmaktan son anda vazgeçen David Henderson. Arjantinli oyuncunun menajeri Willie McKay'in anlaşma sağladığı tecrübeli pilot Henderson'ın işini, son anda David Ibbotson'a devrettiği ifade edildi.
EMILIANO SALA'YA NE OLMUŞTU?
28 yaşındaki Arjantinli santrafor, İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff City tarafından 19 Ocak'ta kulüp rekoru olan 15 milyon sterlin karşılığında Nantes'tan transfer edilmişti. Pilot David Ibbotson ve Sala'nın bulunduğu uçak, 21 Ocak akşamı Fransa'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e doğru seyir halindeyken Manş Denizi'nde kaybolmuştu. 3 Şubat'ta uçağın enkazının yeri belirlenmiş, 6 Şubat'ta ise çıkarılan cansız bedenin Sala'ya ait olduğu tespit edilmişti. Uçma yetkisi olmadığı iddia edilen pilot David Ibbotson'ın cesedi ise henüz bulunamadı.
- 20.06.2019
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Abdülkadir Ömür zirvede
Toplam 1
Yorum
erkan iki gündür 200 den fazla oy gönderdim. ancak aynı bilgisayardan bieden fazla oy gönderimini kabul ediyor mu emin değilim inşallah boşa gitme
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Süper bir yetenek
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Mutlaka alınması gereken bir futbolcu
Sala'nın ölümüyle ilgili gözaltına alınan kişinin kimliği belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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