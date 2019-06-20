Sala'nın ölümüyle ilgili gözaltına alınan kişinin kimliği belli oldu - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
20 Haziran 2019, Perşembe
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Sala'nın ölümüyle ilgili gözaltına alınan kişinin kimliği belli oldu

Sala'nın ölümüyle ilgili gözaltına alınan kişinin kimliği belli oldu

Arjantinli futbolcu 'nın uçak kazasında ölmesinin ardından İngiliz polisi dün olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldıktan sonra serbest bırakmıştı. Şüphelinin kim olduğu ortaya çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Arjantinli futbolcu 'nın uçak kazasında hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak İngiltere'de bir kişinin gözaltına alındığı bildirilmiş ancak şahsın kim olduğu açıklanmamıştı.

İngiliz basınından Times of London'ın haberine göre 64 yaşında olduğu açıklanan kişi, Sala'nın uçuşu için pilotluk yapmaktan son anda vazgeçen David Henderson. Arjantinli oyuncunun menajeri Willie McKay'in anlaşma sağladığı tecrübeli pilot Henderson'ın işini, son anda 'a devrettiği ifade edildi.

EMILIANO SALA'YA NE OLMUŞTU?

28 yaşındaki Arjantinli santrafor, ekibi tarafından 19 Ocak'ta kulüp rekoru olan 15 milyon sterlin karşılığında Nantes'tan transfer edilmişti. Pilot David Ibbotson ve Sala'nın bulunduğu uçak, 21 Ocak akşamı 'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e doğru seyir halindeyken 'nde kaybolmuştu. 3 Şubat'ta uçağın enkazının yeri belirlenmiş, 6 Şubat'ta ise çıkarılan cansız bedenin Sala'ya ait olduğu tespit edilmişti. Uçma yetkisi olmadığı iddia edilen pilot David Ibbotson'ın cesedi ise henüz bulunamadı.

  1. 20.06.2019
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