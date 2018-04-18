PSG Mbappe ile finalde
Fransa Kupası'nda Caen'i 3-1 mağlup eden Paris Saint-Germain (PSG), finalde üçüncü lig takımı Les Herbiers'nin rakibi oldu.
Michel d'Ornano Stadı'nda oynanan yarı final karşılaşmasında PSG, 25 ve 81. dakikalarda Kylian Mbappe, 90+5. dakikada Christopher Nkunku'nun golleriyle galibiyete ulaştı.
Caen'in tek golünü 43. dakikada Ismael Diomande kaydetti. Bu arada Diomande, 90. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Rakibini 3-1 mağlup eden PSG, finale yükselen taraf oldu. PSG'nin üçüncü lig ekibi Les Herbiers ile karşılaşacağı Fransa Kupası finali, 8 Mayıs'ta Stade de France'ta oynanacak.
- 19.4.2018 00:39
-
Madrid derbisinde kazanan çıkmadı
Toplam 1
Yorum
nurron yakışıklılığın yeter RONALDOM
-
Arsene Wenger, Trabzonspor'un genç ismi Yusuf Yazıcı'yı izledi
Toplam 1
Yorum
acg Başkan açıkladı . Abdulkadir ile ikisinin fiyatı 850 milyon. Yarısını verirler ise alsınlar.
-
İşte Cristiano Ronaldo - Messi rekabetinde istatistikler!
Toplam 8
Yorum
nurron haklısın sende bendensin kardeş
PSG Mbappe ile finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.