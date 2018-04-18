PSG Mbappe ile finalde – Fotomaç – 18 Nisan 2018
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    19 Nisan 2018, Perşembe
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    Mbappe ile finalde

    PSG Mbappe ile finalde

    Kupası'nda Caen'i 3-1 mağlup eden Saint-Germain (), finalde üçüncü lig takımı 'nin rakibi oldu.

    Michel d'Ornano Stadı'nda oynanan yarı final karşılaşmasında , 25 ve 81. dakikalarda Kylian Mbappe, 90+5. dakikada Christopher Nkunku'nun golleriyle galibiyete ulaştı.

    Caen'in tek golünü 43. dakikada Ismael Diomande kaydetti. Bu arada Diomande, 90. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

    Rakibini 3-1 mağlup eden PSG, finale yükselen taraf oldu. PSG'nin üçüncü lig ekibi ile karşılaşacağı Kupası finali, 8 Mayıs'ta Stade de France'ta oynanacak.

    1. 19.4.2018 00:39
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