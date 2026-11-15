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İlle de Hakan

Fenerbahçe, orta sahasını Hakan Çalhanoğlu’yla güçlendirmek için gemileri yaktı. Milli yıldızla görüşmeler de başladı. Yönetim, İnter’in teklifini kabul etmeyen Hakan’a ocak ayında sarı-lacivertli formayı giydirmek istiyor

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2026 06:50
İlle de Hakan

Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna Emre Belözoğlu'nun oturmasının ardından ocak ayı transfer çalışmaları erken başladı... Yıldızlarla dolu olan kadrosunu daha da güçlendirmek için düğmeye basan yönetimin ilk hedefi orta saha ve listenin en tepesindeki isim ise; milli takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu... İnter'in sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen 32 yaşındaki oyuncu için yönetim düğmeye bastı ve milli takım kaptanına ocak ayında imzayı attırmak istiyor.

2.5 YILLIK SÖZLEŞME

Gelen bilgilere göre; yönetim, Hakan Çalhanoğlu'yla ve menajeriyle görüşme gerçekleştirdi. Milli yıldıza da senelik 11 milyon eurodan 2.5 yıllık bir kontrat önerildi. Hakan'ın bu teklife sıcak baktığı öğrenildi. Sarı-lacivertli kurmaylar, önümüzdeki günlerde İnter'le pazarlık masasına oturacak. Hedef; cüzi bir bonservis bedeli karşılığında transferi tamamlamak. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör Emre Belözoğlu'nun da Çalhanoğlu'yla görüştüğü ve planlarından bahsettiği öğrenildi.

İTALYA'DA OYNAMAK İSTEMİYOR

Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da İnter dışında bir takımda forma giymek istemiyor. Bu nedenle de Serie A'dan gelecek olan teklifleri düşünmüyor. Hakan'ın Türkiye'ye gelerek kariyerini burada noktalamak istediği belirtildi.

JUVE'Yİ REDDETTİ

İtalyan devi Juventus, İnter'le anlaşamayan Hakan Çalhanoğlu'na sezon sonu için 2 yıllık bir teklif sundu ve senelik 6 milyon euro da maaş önerdi. Ancak 32 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlıların bu teklifini düşünmeden reddetti.

KAPTANLARDAN BİRİ OLACAK

Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu'na aynı zamanda kaptanlık pazubendini de verecek. 32 yaşındaki yıldızın Milan Skriniar'dan sonra takımın ikinci kaptanı olacağı da öğrenildi.

13 MAÇTA OYNADI

Hakan, bu sezon İnter formasıyla Serie A'da 9, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 olmak üzere toplamda 13 maçta forma giydi ve 3 gol kaydetti. Milli yıldız, adductor sakatlığı nedeniyle ise bu sezon 5 maçta oynayamadı.

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