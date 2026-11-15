Bidon radara takıldı

Fenerbahçe, radarına takılan 21 yaşındaki Breno Bidon için resmi temaslara kısa süre içinde başlayacak. Genç yıldızı tribünden takip ettiren ve gelen olumlu raporlar sonrasında harekete geçme kararı alan sarı-lacivertlilerin, geleceğin yıldız adayı için 20 milyon euronun üzerinde teklif yapacağı belirtildi. Genç orta saha bu sezon ligde 2 gol atarken 2 de asist yaptı.
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