Fenerbahçe aradığı stoperi Belçika'da buldu! Transferde rakip İtalyan devleri
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ara transfer döneminde savunma hattına takviye yapmayı planlayan Kanarya, aradığı ismi Belçika'da buldu. Fenerbahçe'nin ilgilendiği yıldız isim için Roma ve Milan'ın da devreye girdiği öne sürüldü. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2026 09:13
Fenerbahçe milli aranın ardından 21 Kasım'da Kocaelispor ile deplasmanda kritik bir maça çıkacak.
Sarı-lacivertlilerde diğer yandan bu maçın hazırlıkları devam ederken transferde de sıcak gelişmeler söz konusu.
Belçika basını, Union Saint-Gilloise'nin 21 yaşındaki Senegalli stoperi Massire Sylla için Milan, Roma ve Fenerbahçe'nin devreye girdiğini iddia etti.
"dailysports"un haberine göre; özellikle Milan, 1.96'lık stoper için 10 milyon euroyu gözden çıkardı.
Fenerbahçe'nin de kısa süre içerisinde teklif yapmaya hazırlandığı vurgulandı.
MASSIRE SIYLLA KİMDİR?
21 yaşındaki stoper futbola ülkesi Senegal'in Diambars takımında başladı. Ardından sırasıyla; Fransa'nın Pau FC ve Norveç'in Lyn takımlarında forma terletti.
Şimdilerde ise Belçika ekibi Union SG için görev alıyor. Ana mevkisi olan stoper dışında sahada ön libero pozisyonunda da görev alabiliyor.
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