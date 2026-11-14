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Fenerbahçe aradığı stoperi Belçika'da buldu! Transferde rakip İtalyan devleri

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ara transfer döneminde savunma hattına takviye yapmayı planlayan Kanarya, aradığı ismi Belçika'da buldu. Fenerbahçe'nin ilgilendiği yıldız isim için Roma ve Milan'ın da devreye girdiği öne sürüldü. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2026 09:13
Fenerbahçe aradığı stoperi Belçika'da buldu! Transferde rakip İtalyan devleri

Fenerbahçe milli ara öncesinde deplasmanda Arca Çorum FK ile karşı karşıya gelmişti.

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Fenerbahçe aradığı stoperi Belçika'da buldu! Transferde rakip İtalyan devleri

Kanarya yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu önderliğinde bu mücadeleden 5-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı.

Fenerbahçe aradığı stoperi Belçika'da buldu! Transferde rakip İtalyan devleri

Sarı-lacivertliler aldığı bu galibiyetin ardından ligde 19 puanla 6. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe aradığı stoperi Belçika'da buldu! Transferde rakip İtalyan devleri

Fenerbahçe milli aranın ardından 21 Kasım'da Kocaelispor ile deplasmanda kritik bir maça çıkacak.

Fenerbahçe aradığı stoperi Belçika'da buldu! Transferde rakip İtalyan devleri

Sarı-lacivertlilerde diğer yandan bu maçın hazırlıkları devam ederken transferde de sıcak gelişmeler söz konusu.

Fenerbahçe aradığı stoperi Belçika'da buldu! Transferde rakip İtalyan devleri

Belçika basını, Union Saint-Gilloise'nin 21 yaşındaki Senegalli stoperi Massire Sylla için Milan, Roma ve Fenerbahçe'nin devreye girdiğini iddia etti.

Fenerbahçe aradığı stoperi Belçika'da buldu! Transferde rakip İtalyan devleri

"dailysports"un haberine göre; özellikle Milan, 1.96'lık stoper için 10 milyon euroyu gözden çıkardı.

Fenerbahçe aradığı stoperi Belçika'da buldu! Transferde rakip İtalyan devleri

Fenerbahçe'nin de kısa süre içerisinde teklif yapmaya hazırlandığı vurgulandı.

Fenerbahçe aradığı stoperi Belçika'da buldu! Transferde rakip İtalyan devleri

MASSIRE SIYLLA KİMDİR?

21 yaşındaki stoper futbola ülkesi Senegal'in Diambars takımında başladı. Ardından sırasıyla; Fransa'nın Pau FC ve Norveç'in Lyn takımlarında forma terletti.

Fenerbahçe aradığı stoperi Belçika'da buldu! Transferde rakip İtalyan devleri

Şimdilerde ise Belçika ekibi Union SG için görev alıyor. Ana mevkisi olan stoper dışında sahada ön libero pozisyonunda da görev alabiliyor.

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