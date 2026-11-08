Hakan düellosu

Sezon sonunda İnter'le sözleşmesi bitecek olan Hakan Çalhanoğlu için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İtalya'nın La Stampa gazetesi, Inter'de forma giyen milli futbolcunun kulüpten ayrılabileceği belirtirken, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın transfer yarışına girdiğini altını çizdi. Haberde; "İnter henüz Çalhanoğlu'yla anlaşma sağlayamadı. Senelik net 6 milyon euro ve en az 2 yıllık sözleşme istiyor.

İnter yönetimi ise buna sıcak bakmıyor.

YAKINDAN İZLİYORLAR

32 yaşındaki futbolcunun son iki sezonda farklı fiziksel sorunlar nedeniyle sırasıyla 17 ve 15 karşılaşmayı kaçırması, yönetimin değerlendirmelerinde etkili oldu. Inter ile sözleşme yenileme konusunda anlaşma sağlanamaması halinde Hakan Çalhanoğlu için alternatifleri var. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra Cesc Fabregas yönetimindeki Como ile Juventus da Hakan Çalhanoğlu'nun durumunu yakından izliyor."