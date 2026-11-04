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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Liverpool zaferi sonrası Dirk Kuyt Fenerbahçe'deki geleceği hakkında konuştu!

Liverpool zaferi sonrası Dirk Kuyt Fenerbahçe'deki geleceği hakkında konuştu!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçında sahasında Liverpool'u 3-2'lik skorla mağlup etti. Bu mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerde teknik sorumlu Dirk Kuyt dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 23:41 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2026 23:49
Liverpool zaferi sonrası Dirk Kuyt Fenerbahçe'deki geleceği hakkında konuştu!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir zafere imza attı ve sahasında Liverpool'u 3-2'lik skorla mağlup etti. Bu mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerin teknik sorumlusu Dirk Kuyt değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE HOLLANDALI ÇALIŞTIRICININ O SÖZLERİ:

"Bu akşam Fenerbahçe teknik sorumlusu olmak benim için büyük bir anlam ifade etti. Çünkü bu kulüp benim için büyük bir anlam ifade ediyor. Başkanımıza bu şansı verdiği için teşekkür ediyorum. Liverpool da benim için büyük bir anlam ifade ediyor. Orada asla pes etmemek gerektiğini öğrendim. Ben bu oyunculara inanıyorum, harika oyuncularımız var.

Takımımızda çok fazla iyi oyuncu var. Yapmamız gereken şey inancı ve tutkuyu geri getirmekti. Yıllar önce İstanbul'da bir mucize olmuştu. Liverpool 3-0'dan geri dönmüştü, kimse o geri dönüşü beklemiyordu. Ben de oyuncularıma kimse inanmıyor ama ben inanıyorum, mucize yaratalım dedim. Önce oyuncuların inanması gerekiyor, o zaman dünyanın en iyi takımlarını yenebiliyorsunuz.

Bugün kazanalım ve gelecekteki iyi şeylerin başlangıcı olsun dedim. Emre'ye bol şans diliyorum. Yarın oyuncuların pozitif duygularla antrenmana gitmesi çok güzel olacak. Şimdi odak lig olacak, kendisine bol şans diliyorum."

"Bir gazeteci olsanız bu maça nasıl bir manşet atardınız?"

- Dirk Kuyt: "İstanbul'da mucize!"

FENERBAHÇE'DEKİ GELECEĞİ HAKKINDA...

- Dirk Kuyt: "Öncelikle bu tarihi ben tek başıma yazmadım. Hep birlikte yazdık. Teknik heyette olanlarla birlikte, futbolcularla birlikte tarih yazdık. İsmail Hoca'nın gidişi kolay değildi.

Kendisini çok seviyoruz. Bu kulüp için çok önemli, özveriliydi. Bu galibiyet hepimizin. Bu kulübü çok seviyorum. Başkanımızla iyi bir ilişkim var. Her duruma hazırlıklıyım. Daha bu konuları konuşamadık. Her şeyden önemlisi Fenerbahçe, ben değilim!"

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