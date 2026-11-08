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Anasayfa Fenerbahçe Arca Çorum FK-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Arca Çorum FK-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Arca Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. Liverpool galibiyetiyle moral bulan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Emre Belözoğlu, 5,5 yıl aranın ardından yeniden takımın başında sahaya çıkacak. Peki, Arca Çorum FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 09:22 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2026 09:26
Arca Çorum FK-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Arca Çorum FK-Fenerbahçe maçını takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan 11. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Fenerbahçe, deplasmanda Arca Çorum FK ile kozlarını paylaşacak. Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 3-2 mağlup ederek moral kazanan sarı-lacivertliler, ligdeki kötü gidişatını sonlandırmak ve milli ara öncesinde üç puana ulaşmak istiyor. Teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu da Fenerbahçe'nin başındaki ilk karşılaşmasına çıkacak. Futbolseverler ise Arca Çorum FK-Fenerbahçe maçının saatini, yayın kanalını ve karşılaşmaya ilişkin ayrıntıları araştırıyor. İşte mücadele öncesinde öne çıkan bilgiler...

ARCA ÇORUM FK-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Arca Çorum FK-Fenerbahçe karşılaşması, 8 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Karşılaşmada hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak.

ARCA ÇORUM FK-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin deplasmanda Arca Çorum FK'ye konuk olacağı mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Arca Çorum FK: Felipe, Penetra, Çağlar, Smolcic, Borza, Ramadani, Berat, Diomande, Cengiz, Kyziridis, Ramirez

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Opong, Levent, Kante, İsmail, Guendouzi, Greenwood, İrfan, Vedat

EMRE BELÖZOĞLU FENERBAHÇE İLE İLK MAÇINA ÇIKIYOR

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, 5,5 yılın ardından yeniden sarı-lacivertli takımın teknik patronu olarak kulübede yer alacak.

Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamayla 3 Kasım 2026 tarihinde teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Genç teknik adam, daha önce 2020-2021 sezonunda Erol Bulut'un ayrılmasının ardından Fenerbahçe'nin başına geçmişti. Sarı-lacivertlilerle son karşılaşmasına 15 Mayıs 2021 tarihinde Kayserispor deplasmanında çıkan Belözoğlu, yeniden takımın başında görev yapmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK VAR

Arca Çorum FK deplasmanı öncesinde Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertli ekipte üç futbolcu kafilede yer almadı. Cezalı Archie Brown'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Marco Asensio ve Nathan Aké, Çorum FK karşılaşmasında forma giyemeyecek. Fenerbahçe, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirdiği son antrenmanın ardından maç hazırlıklarını tamamladı.

İKİ TAKIM DA 16 PUANDA

Karşılaşma öncesinde iki takımın ligdeki puan tablosunda dikkat çeken bir eşitlik bulunuyor. Geride kalan 10 haftada beşer galibiyet, birer beraberlik ve dörder mağlubiyet alan Fenerbahçe ile Arca Çorum FK, 16'şar puan topladı.

Fenerbahçe averajla rakibinin önünde yedinci sırada yer alırken Arca Çorum FK sekizinci basamakta bulunuyor. Bu nedenle Çorum'da oynanacak mücadele, iki takımın lig sıralaması açısından da önem taşıyor.

FENERBAHÇE LIVERPOOL GALİBİYETİNİN ARDINDAN SAHADA

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de üst üste aldığı iki mağlubiyetin ardından hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u konuk etti. Fenerbahçe, sahasında oynadığı mücadeleyi 3-2 kazanarak önemli bir galibiyete imza attı. Sarı-lacivertli ekibin gollerini Mason Greenwood, Archie Brown ve Vedat Muriqi kaydetti.

Bu sonuçla Avrupa'da moral bulan Fenerbahçe, şimdi gözünü Süper Lig'e çevirdi. Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak isteyen sarı-lacivertliler, Çorum deplasmanında hata yapmak istemiyor.

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