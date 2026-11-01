Efsaneler buluştu

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından olan ve son dönemde adı yeniden sarı-lacivertli takımla anılan Aykut Kocaman, Rıdvan Dilmen ile Beşiktaş'ın unutulmaz isimleri Metin Tekin ve Gökhan Keskin'le bir restoranda bir araya geldi.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2026 06:50
Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından olan ve son dönemde adı yeniden sarı-lacivertli takımla anılan Aykut Kocaman, Rıdvan Dilmen ile Beşiktaş'ın unutulmaz isimleri Metin Tekin ve Gökhan Keskin'le bir restoranda bir araya geldi.