Real Madrid - Fenerbahçe maçını takip etmek için tıklayınız...

EuroLeague'de heyecan, 9. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin güçlü ekiplerinden Real Madrid ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, İspanya'da oynanacak mücadelede galibiyet hedefliyor. Real Madrid - Fenerbahçe Tarfin karşılaşması 29 Ekim 2026 Perşembe günü saat 22.45'te başlayacak. Madrid'deki Movistar Arena'da oynanacak mücadele, EuroLeague normal sezonunun 9. hafta programında yer alıyor. Real Madrid - Fenerbahçe maçına dair tüm detaylar haberimizde!

REAL MADRID - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma 29 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak.

REAL MADRID - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.

REAL MADRID - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

EuroLeague'in 9. haftasındaki mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE TARFİN DEPLASMANDA GALİBİYET ARIYOR

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de oynadığı ilk sekiz maçta 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler, haftaya 3. sırada girdi. Son maçında Valencia Basket'e konuk olan Fenerbahçe, mücadeleden 86-78 mağlup ayrıldı.

Real Madrid ise ilk sekiz karşılaşmasında 5 galibiyet ve 3 mağlubiyet elde etti. İspanya temsilcisi, Avrupa Ligi'ndeki son maçında Baskonia'yı 104-86 mağlup etti. Real Madrid, kendi sahasında oynayacağı karşılaşmada galibiyet serisini sürdürmeyi hedeflerken Fenerbahçe de deplasmandan önemli bir sonuçla dönmek istiyor.

REAL MADRID - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

Real Madrid - Fenerbahçe Tarfin maçını canlı izlemek isteyen basketbolseverler, karşılaşma saatinde S Sport yayınını takip edebilir. Mücadele öncesindeki gelişmeler, maç içindeki skor değişimleri ve karşılaşmanın sonucu spor gündeminde yakından takip edilecek.

⏩ PRÓXIMO PARTIDO 🆚 @FBBasketbol 🗓️ 29/10 | 20:45 CET https://t.co/5RfSnAtBMK — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) October 28, 2026

🏀 Maç günü! 🏆 @EuroLeague 9. hafta 🆚 Real Madrid 🕗 22.45 📍 Movistar Arena 📺 @ssporttr 📱 #YellowLegacy https://t.co/WJAUVdZoT0 — Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol (@FBBasketbol) October 29, 2026