Liverpool'da büyük kriz! Fenerbahçe maçı öncesi duyurdular
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında İngiliz devi Liverpool'u konuk etmeye hazırlanıyor. Kritik mücadele öncesinde İngiliz basınından gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi. Habere göre Liverpool cephesinde maç öncesi büyük bir kriz yaşanıyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 12:39
Liverpool ise topladığı 9 puanla 3. sırada bulunuyor.
Öte yandan Fenerbahçe ile Liverpool arasında oynanacak kritik mücadele öncesi flaş bir gelişme yaşandı.
Liverpool'un, Fenerbahçe ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde Alexis Mac Allister'ın geleceği hakkında önemli bir iddia gündeme geldi.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Arjantinli orta saha oyuncusu, kariyerine Real Madrid'de devam etmek istiyor.
Liverpool'un önemli oyuncularından biri olan Mac Allister'ın, ara transfer döneminde takımdan ayrılabilmek için yönetimden izin istediği öne sürüldü.
Yıldız futbolcunun, Real Madrid'e transfer olma isteğinin Liverpool'da gündem yarattığı belirtildi.
İngiliz basınına göre oyuncunun geleceğiyle ilgili gelişmelerin Liverpool'un, Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın ardından netlik kazanması bekleniyor.
BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ!
27 yaşındaki futbolcu bu sezon Liverpool'da toplam 13 maça çıktı.
Yıldız isim bu karşılaşmalarda 4 gol ve 1 asistle oynadı.
1.76 boyundaki orta sahanın güncel piyasa değeri ise 70 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
Alexis Mac Allister'ın, Liverpool ile olan kontratı 2028'de sona erecek.
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