İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Arjantinli orta saha oyuncusu, kariyerine Real Madrid'de devam etmek istiyor.

Liverpool'un önemli oyuncularından biri olan Mac Allister'ın, ara transfer döneminde takımdan ayrılabilmek için yönetimden izin istediği öne sürüldü.