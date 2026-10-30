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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Liverpool'da büyük kriz! Fenerbahçe maçı öncesi duyurdular

Liverpool'da büyük kriz! Fenerbahçe maçı öncesi duyurdular

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında İngiliz devi Liverpool'u konuk etmeye hazırlanıyor. Kritik mücadele öncesinde İngiliz basınından gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi. Habere göre Liverpool cephesinde maç öncesi büyük bir kriz yaşanıyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 12:39
Liverpool'da büyük kriz! Fenerbahçe maçı öncesi duyurdular

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında sahasında İngiliz devi Liverpool'u konuk edecek.

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Liverpool'da büyük kriz! Fenerbahçe maçı öncesi duyurdular

4 Kasım Çarşamba günü Kadıköy'de oynanacak maç saat 20.45'te başlayacak.

Liverpool'da büyük kriz! Fenerbahçe maçı öncesi duyurdular

Sarı lacivertliler, Devler Ligi'nde ilk 3 hafta sonunda 2 puanla 31. sırada yer alıyor.

Liverpool'da büyük kriz! Fenerbahçe maçı öncesi duyurdular

Liverpool ise topladığı 9 puanla 3. sırada bulunuyor.

Liverpool'da büyük kriz! Fenerbahçe maçı öncesi duyurdular

Öte yandan Fenerbahçe ile Liverpool arasında oynanacak kritik mücadele öncesi flaş bir gelişme yaşandı.

Liverpool'da büyük kriz! Fenerbahçe maçı öncesi duyurdular

Liverpool'un, Fenerbahçe ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde Alexis Mac Allister'ın geleceği hakkında önemli bir iddia gündeme geldi.

Liverpool'da büyük kriz! Fenerbahçe maçı öncesi duyurdular

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Arjantinli orta saha oyuncusu, kariyerine Real Madrid'de devam etmek istiyor.

Liverpool'da büyük kriz! Fenerbahçe maçı öncesi duyurdular

Liverpool'un önemli oyuncularından biri olan Mac Allister'ın, ara transfer döneminde takımdan ayrılabilmek için yönetimden izin istediği öne sürüldü.

Liverpool'da büyük kriz! Fenerbahçe maçı öncesi duyurdular

Yıldız futbolcunun, Real Madrid'e transfer olma isteğinin Liverpool'da gündem yarattığı belirtildi.

Liverpool'da büyük kriz! Fenerbahçe maçı öncesi duyurdular

İngiliz basınına göre oyuncunun geleceğiyle ilgili gelişmelerin Liverpool'un, Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın ardından netlik kazanması bekleniyor.

Liverpool'da büyük kriz! Fenerbahçe maçı öncesi duyurdular

BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ!

27 yaşındaki futbolcu bu sezon Liverpool'da toplam 13 maça çıktı.

Liverpool'da büyük kriz! Fenerbahçe maçı öncesi duyurdular

Yıldız isim bu karşılaşmalarda 4 gol ve 1 asistle oynadı.

Liverpool'da büyük kriz! Fenerbahçe maçı öncesi duyurdular

1.76 boyundaki orta sahanın güncel piyasa değeri ise 70 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

Liverpool'da büyük kriz! Fenerbahçe maçı öncesi duyurdular

Alexis Mac Allister'ın, Liverpool ile olan kontratı 2028'de sona erecek.

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