Sezon başında 25 milyon euro bedelle transfer edilen Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe formasıyla sezonu dubleyle kapattı. Milli oyuncu, tüm kulvarlarda sarı- lacivertli forma altında 15 gol attı, 10 da asist yaptı. Kerem toplamda 25 gollük katkı sağladı.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2026 06:50
