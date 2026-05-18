Semedo gönderilecek

Fenerbahçe, yüksek maliyetinden dolayı Nelson Semedo'yla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. 32 yaşındaki oyuncu senelik 4 milyon 800 bin euro maaş alıyor. Bütçede küçülmeye hazırlanan sarı-lacivertlilerin Portekizli için gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtildi.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2026 06:50
