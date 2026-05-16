Şampiyon olmaya mecburuz

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Maltepe Belediyesi Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde Maltepe Fenerbahçeli Taraftarlar Derneğinin düzenlediği organizasyona katıldı. Yoğun ilgiyle karşılaşan Yıldırım, burada yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Benim akil insan olacağımı söylüyorlar.

Ben akil insan olmak istemiyorum, çekilmiyorum, Fenerbahçeliyim, icraat yapıyorum. 20 sene kulübe başkanlık yaptım, iyi günü de kötü günü de gören insanım. Normalde benim gelmemem lazım, başkan olunca bana bir katkısı olmayacak.

ÇOCUKLARI F.BAHÇELİ YAPMALIYIZ

2024'TE 'Çocuklar için' dedim. Kendi çocuğumdan biliyorum, çocuklar ağlıyor. Geleceğimiz Fenerbahçeli olursa, Fenerbahçe'nin geleceği olur.

Biz çocukları Fenerbahçeli yapmalıyız.

2024'te seçilmiş olsaydık, başarılı olurduk. Bugün 'Genç arkadaşlardan birisi burayı toparlar ve kan kaybını durdurur' diye inansam, aday olmazdım.

2025'te toparlarlar diye bekledim. 2026-2027'de Fenerbahçe'nin şampiyon olma mecburiyeti var. Olamazsa çok büyük tehlikeler bizi bekliyor.

Bunu yapabilecek bir camiayız.

Geçmişte bunları gösterdik."

BEN EFSANE DEĞİLİM

Kendisine "efsane başkan" denilmesi üzerine, tarihte 2 efsane olduğunun altını çizen Aziz Yıldırım, "Birisi Mustafa Kemal Atatürk, diğeri Fatih Sultan Mehmet. Birisi çağ atlattı, diğeri savaşırken meclisi kurup Cumhuriyet'i ilan etti. Bizler sadece görev yapmaya geliyoruz" dedi.

CAMİAYI KÜÇÜLTÜYORLAR

Camianın 3 Temmuz 2011'i unutmaması gerektiğinin altını çizen Yıldırım, o dönemde Bağdat Caddesi'nde 500 bin kişinin, Anıtkabir'de ise 1 milyon kişinin sokağa çıktığını hatırlatarak "Biz böyle bir camiayız. Ama bu camiayı küçültmek için her şeyi yapıyoruz, ben büyütmek için aday oldum" dedi.

BEN AYRILDIM BAŞARI YOK

YILDIRIM: "Ben ayrılalı 8 sene oldu ama Fenerbahçe başarılı olamıyor. Camianın önü engelleniyormuş, 99 puan aldık ama şampiyon olduk mu? 9 kez ikinci olmuşuz, şampiyon olmadıktan sonra iyi değil.

Birlik ve beraberliği sağlayacağız, araya nifakları sokmayacağız.

Parayı alıp Aziz Yıldırım'a sallamak yok."