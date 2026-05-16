CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Şampiyon olmaya mecburuz

Şampiyon olmaya mecburuz

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Maltepe Belediyesi Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde Maltepe Fenerbahçeli Taraftarlar Derneğinin düzenlediği organizasyona katıldı. Yoğun ilgiyle karşılaşan Yıldırım, burada yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Benim akil insan olacağımı söylüyorlar.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2026 06:50
Şampiyon olmaya mecburuz

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Maltepe Belediyesi Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde Maltepe Fenerbahçeli Taraftarlar Derneğinin düzenlediği organizasyona katıldı. Yoğun ilgiyle karşılaşan Yıldırım, burada yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Benim akil insan olacağımı söylüyorlar.

Ben akil insan olmak istemiyorum, çekilmiyorum, Fenerbahçeliyim, icraat yapıyorum. 20 sene kulübe başkanlık yaptım, iyi günü de kötü günü de gören insanım. Normalde benim gelmemem lazım, başkan olunca bana bir katkısı olmayacak.

ÇOCUKLARI F.BAHÇELİ YAPMALIYIZ

2024'TE 'Çocuklar için' dedim. Kendi çocuğumdan biliyorum, çocuklar ağlıyor. Geleceğimiz Fenerbahçeli olursa, Fenerbahçe'nin geleceği olur.

Biz çocukları Fenerbahçeli yapmalıyız.

2024'te seçilmiş olsaydık, başarılı olurduk. Bugün 'Genç arkadaşlardan birisi burayı toparlar ve kan kaybını durdurur' diye inansam, aday olmazdım.

2025'te toparlarlar diye bekledim. 2026-2027'de Fenerbahçe'nin şampiyon olma mecburiyeti var. Olamazsa çok büyük tehlikeler bizi bekliyor.

Bunu yapabilecek bir camiayız.

Geçmişte bunları gösterdik."

BEN EFSANE DEĞİLİM

Kendisine "efsane başkan" denilmesi üzerine, tarihte 2 efsane olduğunun altını çizen Aziz Yıldırım, "Birisi Mustafa Kemal Atatürk, diğeri Fatih Sultan Mehmet. Birisi çağ atlattı, diğeri savaşırken meclisi kurup Cumhuriyet'i ilan etti. Bizler sadece görev yapmaya geliyoruz" dedi.

CAMİAYI KÜÇÜLTÜYORLAR

Camianın 3 Temmuz 2011'i unutmaması gerektiğinin altını çizen Yıldırım, o dönemde Bağdat Caddesi'nde 500 bin kişinin, Anıtkabir'de ise 1 milyon kişinin sokağa çıktığını hatırlatarak "Biz böyle bir camiayız. Ama bu camiayı küçültmek için her şeyi yapıyoruz, ben büyütmek için aday oldum" dedi.

BEN AYRILDIM BAŞARI YOK

YILDIRIM: "Ben ayrılalı 8 sene oldu ama Fenerbahçe başarılı olamıyor. Camianın önü engelleniyormuş, 99 puan aldık ama şampiyon olduk mu? 9 kez ikinci olmuşuz, şampiyon olmadıktan sonra iyi değil.

Birlik ve beraberliği sağlayacağız, araya nifakları sokmayacağız.

Parayı alıp Aziz Yıldırım'a sallamak yok."

Saran'dan iki başkan adayına transfer jesti!
Şampiyon G.Saray kupasına kavuştu!
DİĞER
Sevgilisi İlayda Alişan'ı öpücüklere boğdu! Oğulcan Engin'den aşk dolu paylaşım...
Özgür Özel-Özkan Yalım hattında "algı" trafiği! İSKİ mesajları ortaya çıktı
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dursun Özbek'ten Icardi sorusuna yanıt
Ederson'dan flaş transfer talebi! O takıma gitmek istiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dursun Özbek'ten Icardi sorusuna yanıt Dursun Özbek'ten Icardi sorusuna yanıt 01:18
Dursun Özbek'ten Icardi sorusuna yanıt Dursun Özbek'ten Icardi sorusuna yanıt 01:16
Şampiyon G.Saray kupasına kavuştu! Şampiyon G.Saray kupasına kavuştu! 00:54
Okan Buruk: Hedef üst üste... Okan Buruk: Hedef üst üste... 00:54
Boey'den şampiyonluk kutlamalarında Filistin desteği! Boey'den şampiyonluk kutlamalarında Filistin desteği! 00:54
G.Saraylı futbolculardan Icardi'ye çağrı! G.Saraylı futbolculardan Icardi'ye çağrı! 00:54
Daha Eski
İşte G.Saray'ın otobüs yolculuğundan çok özel kareler İşte G.Saray'ın otobüs yolculuğundan çok özel kareler 00:54
Sergen Yalçın'dan istifa konusunda açıklama! Sergen Yalçın'dan istifa konusunda açıklama! 00:54
Beşiktaş Rize'de berabere kaldı! Beşiktaş Rize'de berabere kaldı! 00:54
Osimhen'e sürpriz transfer çağrısı! "Mourinho'nun yanına gitmeli" Osimhen'e sürpriz transfer çağrısı! "Mourinho'nun yanına gitmeli" 00:53
Ederson'dan flaş transfer talebi! O takıma gitmek istiyor Ederson'dan flaş transfer talebi! O takıma gitmek istiyor 00:53
F.Bahçe'ye Marsilya'dan 3 yıldız birden! F.Bahçe'ye Marsilya'dan 3 yıldız birden! 00:53