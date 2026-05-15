Stadyum büyüyecek

Başkan adayı Aziz yıldırım, stat kapasitesinin artırılmasına yönelik projeyi seçilmesi halinde hayata geçirecek. Efsane isim Chobani Stadı’nın kapasitesini 65 bin kişiye çıkarmayı planlıyor. Projeye Fenerbahçe eski yöneticisi ve eski TFF Başkanı olan iş insanı Nihat Özdemir de destek verecek.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2026 06:50
