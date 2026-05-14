Ferdi’nin F.Bahçe sevgisi

Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden Ferdi Kadıoğlu, Youtube'da yayın yapan Kafa Sports'a önemli açıklamalar yaptı. Milli futbolcu, "Fenerbahçe'den ayrılmak benim için gerçekten zordu. Fenerbahçe'yi gerçekten seviyorum. Ayrılırken verdiğim röportajda herkes görmüştür zaten. Fenerbahçe her zaman kalbimde. Kim bilir, belki bir gün geri dönerim. Buna söz veremem ama olursa güzel olur" dedi. Ferdi, "Samandıra çok kompakt, sadece iki saha var. Ama dürüst olmak gerekirse Samandıra'yı gerçekten seviyordum. Aile hissi vardı. Çünkü bazen maçlardan önce tesiste uyumamız gerekiyordu. Brighton'da öyle bir şey yok. Bence en büyük fark bu" diye konuştu.

JESUS VE KARTAL'A ÖVGÜLER

Ferdi Kadıoğlu, "Jorge Jesus en iyi taktik bilen hocalardandı. Jesus ile kendimi geliştirdim. Vitor Pereira ile de sol beke geçtim" dedi. İsmail Kartal'a değinen Ferdi, "İsmail Kartal'la aramız çok iyiydi. 99 puan aldı ve başarılıydı" diye ekledi.