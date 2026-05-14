CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Ferdi’nin F.Bahçe sevgisi

Ferdi’nin F.Bahçe sevgisi

Ferdi Kadıoğlu, “Fenerbahçe’yi gerçekten seviyorum. Fenerbahçe her zaman kalbimde. Kim bilir, belki bir gün geri dönerim. Buna söz veremem ama olursa güzel olur” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2026 06:50
Ferdi’nin F.Bahçe sevgisi

Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden Ferdi Kadıoğlu, Youtube'da yayın yapan Kafa Sports'a önemli açıklamalar yaptı. Milli futbolcu, "Fenerbahçe'den ayrılmak benim için gerçekten zordu. Fenerbahçe'yi gerçekten seviyorum. Ayrılırken verdiğim röportajda herkes görmüştür zaten. Fenerbahçe her zaman kalbimde. Kim bilir, belki bir gün geri dönerim. Buna söz veremem ama olursa güzel olur" dedi. Ferdi, "Samandıra çok kompakt, sadece iki saha var. Ama dürüst olmak gerekirse Samandıra'yı gerçekten seviyordum. Aile hissi vardı. Çünkü bazen maçlardan önce tesiste uyumamız gerekiyordu. Brighton'da öyle bir şey yok. Bence en büyük fark bu" diye konuştu.

JESUS VE KARTAL'A ÖVGÜLER

Ferdi Kadıoğlu, "Jorge Jesus en iyi taktik bilen hocalardandı. Jesus ile kendimi geliştirdim. Vitor Pereira ile de sol beke geçtim" dedi. İsmail Kartal'a değinen Ferdi, "İsmail Kartal'la aramız çok iyiydi. 99 puan aldı ve başarılıydı" diye ekledi.

F.Bahçe'den G.Saray'ın gözdesine kanca!
G.Saray'dan transferde savunma harekatı!
DİĞER
Süper Lig şampiyonu açıklandı! Puan kayıpları sonrası inanılmaz oran...
CANLI | Dünyanın gözünü çevirdiği ziyaret: ABD Başkanı Donald Trump trilyonluk heyetiyle 8,5 yıl sonra Çin'de
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de Vlahovic sesleri!
Cimbom'dan 65 milyon euro'luk hamle
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta 1 numara harekatı! Beşiktaş'ta 1 numara harekatı! 00:57
Son finalist Trabzonspor! Son finalist Trabzonspor! 00:37
Tekke: Kupayla taçlandırmamız lazım! Tekke: Kupayla taçlandırmamız lazım! 00:37
Galatasaray'a Kongolu dinamo! Galatasaray'a Kongolu dinamo! 00:37
İşte G.Birliği - Trabzonspor maçının özeti İşte G.Birliği - Trabzonspor maçının özeti 00:37
Icardi'ye Ada'dan teklifler var! Icardi'ye Ada'dan teklifler var! 00:36
Daha Eski
G.Saray'a transferde Ronaldo şoku! O yıldızla bizzat görüştü G.Saray'a transferde Ronaldo şoku! O yıldızla bizzat görüştü 00:36
Dursun Özbek'in toplantıda dili sürçtü! Dursun Özbek'in toplantıda dili sürçtü! 00:36
Dursun Özbek açıkladı! "16 Mayıs'ta..." Dursun Özbek açıkladı! "16 Mayıs'ta..." 00:36
G.Saray şampiyonluk bombasını patlatıyor! G.Saray şampiyonluk bombasını patlatıyor! 00:36
G.Saray ve Trabzonspor transferde karşı karşıya! G.Saray ve Trabzonspor transferde karşı karşıya! 00:36
G.Saray'da Duran için karar çıktı! Transfer... G.Saray'da Duran için karar çıktı! Transfer... 00:36