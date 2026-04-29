Sözleşme uzatacaktık

Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe

Domenico Tedesco, “Henüz erken bir sözleşme uzatma ihtimalini konuşuyorduk. Ancak sezon içindeki ikinci lig yenilgisinin ardından yollarımız ayrıldı” dedi

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevinden alınan Domenico Tedesco, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada sözleşmesinin feshedilmesinin kendisi adına beklenmedik olduğunu dile getirdi. Tedesco, "Henüz erken bir sözleşme uzatma ihtimalini konuşuyorduk. Ancak sezon içindeki ikinci lig yenilgisinin ardından yollarımız ayrıldı. Bu futbolun ne kadar hızlı değişen bir spor haline geldiğini bir kez daha gösteriyor" şeklinde konuştu.

ÜZÜCÜ BİR DURUM

Deneyimli teknik adam, "Ben başladığımda hedefimiz, birlikte sürdürülebilir bir yapı oluşturmaktı. İşleri geçmişte alışılageldiğinden biraz farklı bir şekilde ele almak istedik. İşlerin bu noktaya gelmesini çok üzücü buluyorum" ifadelerini kullandı. Tedesco'nun görevine, sarılacivertli ekibin deplasmanda Galatasaray'a 3-0 yenilmesinin ardından son verildi. Domenico Tedesco'ya yaklaşık 500 bin euro tazminat ödendiği belirtildi.

E-MAILLE GÖNDERİLDİ

Fenerbahçe Yönetimi, Samandıra'ya gittiğinde teknik direktör Domenico Tedesco, tesislerde değildi. Yöneticiler daha tesislere gitmeden önce e-mail ile Tedesco'ya yolların ayrıldığını bildirildi. 40 yaşındaki çalıştırıcı, bugün oyuncularla vedalaşmak için Samandıra'da olacak.

