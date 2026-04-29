Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Sizinle calısmak zevkti

Sizinle calısmak zevkti

Tedesco’nun görevden alınmasının ardından F.Bahçeli futbolcular teknik adamlarına sosyal medyadan veda etti:

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2026 06:50
ASENSIO: "Mister, sizinle çalışmak bir zevkti. Gelecekte size en iyi dileklerimi sunarım. Teşekkür ederim!"

MILAN SKRINIAR: "Her şey için minnettarım, hocam. Sana ve ekibine başarılar!"

ANDERSON TALISCA: "Hocam, her şey için teşekkür ederim. Sizinle çok şey öğrendim. Siz inanılmaz bir insansınız. Tanrı geleceğinizi kutsasın."

KEREM AKTÜRKOĞLU: "Yolunuz açık olsun. Her şey için teşekkürler hocam."

MUSABA: "Senin oyuncularından biri olmak bir onurdu."

YIĞIT EFE DEMIR: "Bana inandığınız ve güvendiğiniz için teşekkür ederim hocam. Size ve ekibinize en iyisini diliyor, gelecekte bol şans diliyorum."

