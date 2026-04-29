Seçim 6-7 Haziran'da

Fenerbahçe, olağanüstü seçimli genel kurula gidiyor. Başkan Sadettin Saran, dün yaptığı açıklamayla seçim tarihini duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten Başkan Sadettin Saran imzalı yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Fenerbahçe'mizin her bir ferdine... Kalbi bu arma için atan camiamıza... Göreve talip olduğumuz gün, 'Ne sabır ne süre' diyerek yola çıktık. Şampiyonluk özlemini sona erdirmek, Fenerbahçe'mizi hak ettiği yere taşımak için ben ve yol arkadaşlarım gece gündüz çalıştık.

SORUMLULUKTAN KAÇMADIK

Ne bahanelerin arkasına sığındık ne de zorluklardan korktuk. Tek odağımız kulübümüzün başarısı oldu. O gün nasıl ki sorumluluktan kaçmadıysak, bugün de verdiğimiz sözün arkasında duruyoruz. Bu nedenle; Camiamıza verdiğimiz söz doğrultusunda, 6-7 Haziran tarihlerinde Olağanüstü Seçimli Genel Kurulumuzun gerçekleştirileceğini camiamızın bilgisine sunuyorum. Bu kararı, Fenerbahçe'mizin önünü açmak ve camiamızın önünde yeni bir sayfa açılmasına imkan tanımak adına aldım.

ASLOLAN F.BAHÇE'DİR

Benim için bu kararı almak kolay olmadı. Ancak bu koltuk, kişisel tercihlerle değil; doğru zamanda doğru kararları alabilme sorumluluğuyla taşınır. Bu koltuk için savaşmanın, bu makamı bir hırs meselesine dönüştürmenin Fenerbahçe'ye hiçbir faydası yoktur. Aslolan Fenerbahçe'dir. Bu koltuğa gelmek kadar, zamanı geldiğinde bırakabilmek de bir erdemdir. Hele ki bunu kırgınlıkla değil, bir hırsla değil; camianın önünü açma sorumluluğuyla, Fenerbahçe'mizin geleceğini düşünerek yapabilmek...

HER YOL MÜBAH DEĞİLDİR

Bu kulüp kimsenin değil, hepimizindir. Fenerbahçe, hiçbir zaman kişilerin gölgesinde kalmamalıdır. Bundan sonra bu sorumluluğa talip olacak herkese, bu yoldan geçmiş biri olarak şunu söylemek isterim: Fenerbahçe başkanlığı, kazanmak için her yolun mübah görülebileceği bir alan değildir. Burada asıl olan; birbirini eksilterek değil, Fenerbahçe'yi büyüterek var olabilmektir. Bu kulübe hizmet etmek; sadece mücadele etmekle değil, o mücadelenin nasıl verildiğiyle de anlam kazanır.

PARÇASI OLMAYA DEVAM

Fenerbahçe'ye hizmet etmek, bazen kalmayı değil, gerektiğinde kenara çekilmeyi de bilmeyi gerektirir. Çünkü bu arma, hiçbirimizin hırsını taşıyacak bir yer değildir; hepimizin sorumluluğunu taşıyacak bir emanettir. Ben ve yol arkadaşlarım, bu görevi devrettikten sonra da kulübümüzün yanında, onu ileriye taşıyan bir duruşun parçası olmaya devam edeceğiz. Sorumluluk almak, gerektiğinde geri durmak ve her koşulda asaletle yol almak. Fenerbahçe'miz var olsun."