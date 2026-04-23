Tek çözüm derbi

Fenerbahçe'de artık çıkış için tek çözüm yolu Galatasaray derbisinden geçecek. Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a karşı 90+8'de yenilen beraberlik golü, kupada da 120+2'de Konyaspor'a kaybedilmesi sonrası sarı-lacivertlilerde moraller tamamen bozuldu. Başkan Sadettin Saran ve yönetime olan tepki de artarken, çıkış yolunun Galatasaray derbisi olacağı belirtildi. 26 Nisan Pazar akşamı RAMS Park'ta oynanacak mücadelede Fenerbahçe'nin tek parolası galibiyet olacak.

Hem Galatasaray'la puan farkını bitime 3 hafta kala 1'e indirmek hem de kulüp üzerindeki kara bulutları dağıtmak adına derbi zaferinin önemi vurgulandı. Başkan Sadettin Saran'ın pazar akşamına kadar Samandıra'da takımı motive edeceği aktarıldı. Saran'ın yöneticileriyle beraber Domenico Tedesco ve futbolculara moral aşılacağı kaydedildi. Öte yandan bu sezon derbilerde başarılı bir grafik çizen Tedesco'nun da ekibiyle beraber Galatasaray'a hazırlanacağı ifade edildi.

TEDESCO'NUN YENİLGİSİ YOK

Domenico Tedesco, ligde derbi kaybetmedi. Beşiktaş (3-2 ve 1-0) ve Trabzonspor'u (3-2 ve 1-0) iki maçta da yenen İtalyan çalıştırıcı, Kadıköy'de de Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. 40 yaşındaki çalıştırıcı, RAMS Park'ta da Galatasaray'ı yenmek istiyor. Tedesco, bu sezon lig ve Süper Kupa'da Galatasaray'a karşı yenilmedi. Süper Kupa'da gelen 2-0'lık zaferle kupa geldi.

10 SENEDE BİR MAĞLUBİYET

Fenerbahçe, RAMS Park'ta Galatasaray'a karşı son 10 senede sadece 1 kez kaybetti. Kanarya, bir tek 2022- 23 sezonunda sarı-kırmızılılara 3-0 yenildi. Sarılacivertliler, 10 senelik süre zarfında 3 galibiyet aldı. RAMS Park'ın açıldığı 2011 senesinden beri de Kanarya, Galatasaray'ı deplasmanda 5 kez devirdi.

ZOR DÖNEMLERDE KAZANDI

Fenerbahçe yakın tarihte zor dönemlerinde hep Galatasaray galibiyetleriyle sevindi. 4 Kasım 1992'de Avrupa'da Sigma Olomouc'tan 7 gol yiyen Fenerbahçe, 4 gün sonra Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yendi. 1999- 2000 sezonunda Cimbom, UEFA Kupası şampiyonluğuna giderken ligde 4. olan Fenerbahçe, Ali Sami Yen'de 1-0 kazandı.

2023-24 SEZONU ÖRNEĞİ

Sarı-lacivertli takım, Galatasaray'la puan farkının 4'e çıkmasına rağmen umudunu koruyor. 2023- 24 sezonunda benzer şekilde RAMS Park'ta sarıkırmızılılara karşı 1-0'lık unutulmaz bir galibiyet alan Fenerbahçe, rakibinin şampiyonluk kutlamalarını ertelemişti.

Kanarya bu sezon da benzer şekilde kazanmak istiyor.