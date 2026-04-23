Hırslı Matteo Guendouzi

Çaykur Rizespor ve Konyaspor maçlarında gelen kayıplar Matteo Guendouzi’nin keyfini kaçırdı. Hırslı görüntüsü ve özverili futboluyla taraftarların sevgilisi olan Fransız orta saha oyuncusu, zaman zaman takım arkadaşlarıyla da tartıştı. Öte yandan Guendouzi, son 7 maçta istatistiklerde ortalama 7.7 reyting aldı.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2026 06:50
