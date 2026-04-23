43 senede 3 kupa

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Konyaspor'a 120+2'de yediği penaltı golüyle 1-0 kaybeden Fenerbahçe'de büyük bir üzüntü yaşadı. Sarı- lacivertliler, söz konusu kupada 2018'ten bu yana 8 senede bir kez 2023'te finale çıktı ve şampiyon oldu. Kupa tarihinde 7 şampiyonluğu olan Kanarya'nın son 43 senedeki tablosu gözlerden kaçmadı. Fenerbahçe, son 43 senede sadece 3 kez kupada mutlu sona ulaştı.

1982-1983 sezonunda lig ve kupayı kazanıp, çifte şampiyonluk elde eden Fenerbahçe o tarihten sonra Türkiye Kupası'nda sadece 2012, 2013 ve 2023'te zafere uzandı. Özellikle 1983-2012 arası 29 yıl bekleyen Kanarya büyük hasret çekti. Sarı-lacivertliler bu sürede 9 kez finalde kaybedip, ikincilikle yetindi. Fenerbahçe, kupa şampiyonluklarında ezeli rakiplerinin gerisinde kaldı. Galatasaray (19), Beşiktaş (11) ve Trabzonspor (9) 7 kupası olan Fenerbahçe'yi geçti.