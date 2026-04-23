CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe

43 senede 3 kupa

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Konyaspor'a 120+2'de yediği penaltı golüyle 1-0 kaybeden Fenerbahçe'de büyük bir üzüntü yaşadı. Sarı- lacivertliler, söz konusu kupada 2018'ten bu yana 8 senede bir kez 2023'te finale çıktı ve şampiyon oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2026 06:50
43 senede 3 kupa

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Konyaspor'a 120+2'de yediği penaltı golüyle 1-0 kaybeden Fenerbahçe'de büyük bir üzüntü yaşadı. Sarı- lacivertliler, söz konusu kupada 2018'ten bu yana 8 senede bir kez 2023'te finale çıktı ve şampiyon oldu. Kupa tarihinde 7 şampiyonluğu olan Kanarya'nın son 43 senedeki tablosu gözlerden kaçmadı. Fenerbahçe, son 43 senede sadece 3 kez kupada mutlu sona ulaştı.

1982-1983 sezonunda lig ve kupayı kazanıp, çifte şampiyonluk elde eden Fenerbahçe o tarihten sonra Türkiye Kupası'nda sadece 2012, 2013 ve 2023'te zafere uzandı. Özellikle 1983-2012 arası 29 yıl bekleyen Kanarya büyük hasret çekti. Sarı-lacivertliler bu sürede 9 kez finalde kaybedip, ikincilikle yetindi. Fenerbahçe, kupa şampiyonluklarında ezeli rakiplerinin gerisinde kaldı. Galatasaray (19), Beşiktaş (11) ve Trabzonspor (9) 7 kupası olan Fenerbahçe'yi geçti.

F.Bahçe'den Ederson açıklaması! Ayrılık...
G.Saray'a İsviçreli dinamo!
DİĞER
Oyuncu Müge Bayramoğlu Bebek'te köşeye sıkıştı: Gizemli erkek arkadaşıyla trafiğe takılınca...
Okullarda "7 basamaklı" güvenlik dönemi: Bakan Mustafa Çiftçi yeni modeli açıkladı
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray çeyrek finalde elendi!
Günay maç sonrası gözyaşlarını tutamadı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sporting Lizbon kupa finaline adını yazdırdı! Sporting Lizbon kupa finaline adını yazdırdı! 01:31
Sporting Lizbon kupa finaline adını yazdırdı! Sporting Lizbon kupa finaline adını yazdırdı! 01:25
Kyrie Irving'den anlamlı hareket! Kyrie Irving'den anlamlı hareket! 01:22
Zeynep Sönmez, Madrid Açık'ta 2. turda! Zeynep Sönmez, Madrid Açık'ta 2. turda! 01:22
Trabzonspor iki oyuncuyla prensipte anlaştı! Trabzonspor iki oyuncuyla prensipte anlaştı! 01:22
Göztepe aynı kaderi yaşadı! Göztepe aynı kaderi yaşadı! 01:22
Daha Eski
Cansu Şeyhoğlu dünya ikincisi oldu! Cansu Şeyhoğlu dünya ikincisi oldu! 01:22
Galatasaray'da Koopmeiners ısrarı sürüyor! Galatasaray'da Koopmeiners ısrarı sürüyor! 01:22
Okan Buruk'tan Günay Güvenç açıklaması! Okan Buruk'tan Günay Güvenç açıklaması! 01:20
G.Saray çeyrek finalde elendi! G.Saray çeyrek finalde elendi! 01:20
Günay maç sonrası gözyaşlarını tutamadı! Günay maç sonrası gözyaşlarını tutamadı! 01:20
Volkan Demirel'den flaş Galatasaray tespiti! Volkan Demirel'den flaş Galatasaray tespiti! 01:20