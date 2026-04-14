Skriniar önlemi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2026 06:50
Kayserispor mücadelesinin ikinci yarısında bacağında ağrı hissettiği için ikinci yarıda sahaya çıkmayan Milan Skriniar'ın durumu yakından takip ediliyor. Slovak futbolunun Çaykur Rizespor mücadelesinde en ufak bir risk bile olması durumunda oynamayacağı öğrenildi. Skirinar'ın G.Saray derbisinde tamamen hazır olması bekleniyor.