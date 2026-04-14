Ziraat Türkiye Kupası
Saran'dan prim jesti

Fenerbahçe'de bütün planlar artık şampiyonluk üzerine kurulmuş durumda. Beklenen oldu ve G.Saray puan kaybı yaşadı. Bunun üzerine puan farkı 2'ye düşünce sarılacivertliler kendi kaderini çizme şansını yakaladı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2026 06:50
Fenerbahçe'de bütün planlar artık şampiyonluk üzerine kurulmuş durumda. Beklenen oldu ve G.Saray puan kaybı yaşadı. Bunun üzerine puan farkı 2'ye düşünce sarılacivertliler kendi kaderini çizme şansını yakaladı. Çünkü 26 Nisan'daki G.Saray derbisinin kazanılması büyük bir önem taşıyor. Oyuncularından 11 senelik özlemi sonlandırmalarını isteyen Başkan Sadettin Saran, şampiyonluk primini belirledi. F.Bahçeli oyuncular mutlu sona ulaşması durumunda 5 milyon euro kazanacak.

GEREKEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ

Geride kalan her maç için 1 milyon euro belirleyen Başkan Saran, oyuncularından sadece sahaya konsantre olmalarını istedi. Üzerlerine düşeni yapacaklarını belirten Saran, yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek prim jestini açıkladı. Her maç için 1 milyon euro'luk prim belirlenirken bu para sadece şampiyonluk halinde oyunculara dağıtılacak. Artık sarı-lacivertlilerde tek hedef kalan 5 maçı da kazanıp şampiyonluk kupasını kaldırmak üzerine kuruldu.

Fenerbahçe'den şampiyonluk transferi!
G.Saray'da kriz mi var? 3 iddia birden...
DİĞER
Kuruluş Orhan'da taht için büyük hesaplaşma
CHP’li başkanların "villa" ağı deşifre! İZBETON'da 660 milyonluk aklama trafiği | Ümit Erkol'dan Özgür Özel'in yalanını patlatan imza
Avrupa devinden Uğurcan bombası!
G.Saray'ı transferde üzen gelişme!
Leeds United kazandı! 45 yıl sonra... Leeds United kazandı! 45 yıl sonra... 01:22
Leeds United kazandı! 45 yıl sonra... Leeds United kazandı! 45 yıl sonra... 01:21
Beşiktaş'tan stoper hamlesi! Beşiktaş'tan stoper hamlesi! 01:11
Kerem Aktürkoğlu: Beşiktaş maçındaki penaltı... Kerem Aktürkoğlu: Beşiktaş maçındaki penaltı... 01:03
Fenerbahçe'den şampiyonluk transferi! Fenerbahçe'den şampiyonluk transferi! 01:03
Canlı yayında açıkladı! İşte Asensio'nun son durumu... Canlı yayında açıkladı! İşte Asensio'nun son durumu... 01:03
Daha Eski
G.Saray'ı transferde üzen gelişme! G.Saray'ı transferde üzen gelişme! 01:03
İstanbul'da kazanan Samsunspor! İstanbul'da kazanan Samsunspor! 01:03
Derbide kazanan F.Bahçe Beko! Derbide kazanan F.Bahçe Beko! 01:03
Vakıfbank seriyi 2-1 yaptı! Vakıfbank seriyi 2-1 yaptı! 01:03
Yapay zekadan son 5 hafta için şampiyonluk tahmini! Yapay zekadan son 5 hafta için şampiyonluk tahmini! 01:03
G.Saray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri! "Yüzde 99..." G.Saray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri! "Yüzde 99..." 01:03