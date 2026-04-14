Saran'dan prim jesti

Fenerbahçe'de bütün planlar artık şampiyonluk üzerine kurulmuş durumda. Beklenen oldu ve G.Saray puan kaybı yaşadı. Bunun üzerine puan farkı 2'ye düşünce sarılacivertliler kendi kaderini çizme şansını yakaladı. Çünkü 26 Nisan'daki G.Saray derbisinin kazanılması büyük bir önem taşıyor. Oyuncularından 11 senelik özlemi sonlandırmalarını isteyen Başkan Sadettin Saran, şampiyonluk primini belirledi. F.Bahçeli oyuncular mutlu sona ulaşması durumunda 5 milyon euro kazanacak.

GEREKEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ

Geride kalan her maç için 1 milyon euro belirleyen Başkan Saran, oyuncularından sadece sahaya konsantre olmalarını istedi. Üzerlerine düşeni yapacaklarını belirten Saran, yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek prim jestini açıkladı. Her maç için 1 milyon euro'luk prim belirlenirken bu para sadece şampiyonluk halinde oyunculara dağıtılacak. Artık sarı-lacivertlilerde tek hedef kalan 5 maçı da kazanıp şampiyonluk kupasını kaldırmak üzerine kuruldu.