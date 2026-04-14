Nene coştu

Şampiyonluk yolunda telafisi olmayan bir sürece giren F.Bahçe'de Dorgeles Nene'nin sergilediği performans yüzleri güldürüyor. Malili futbolcu ligde son dönemece girilirken sağladığı katkı ile dikkat çekiyor. Malili futbolcu sahaya çıktığı son 3 maçta 5 gole doğrudan katkıda bulundu. 4-1 sona eren G.Antep maçında hat-trick yapan Nene, Beşiktaş derbisinde ise kazandırdığı penaltı ile takımının 3 puana uzanmasını sağladı.

Kayseri maçının 62. dakikasında kendi baskısı sonucunda kazandığı topu filelere bırakan genç oyuncu, bu süreçte 4 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Bu sezon 44 resmi maçta forma giyen Nene, toplamda 12 gol ve 12 asiste ulaştı. Son dönemlerde teknik direktör Domenico Tedesco'nun vazgeçilmezi oldu.